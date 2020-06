Un mes sin colectivos en Roca y la odisea de los vecinos que gastan fortuna en taxi

En los barrios las quejas se cosechan por cientos. No sólo porque el transporte público -que desde hace más de un mes está paralizado- es un servicio esencial para miles de vecinos que no tienen otro tipo de locomoción sino porque movilizarse en taxi se ha transformado en una salida muy costosa en estos tiempos donde el coronavirus ha mellado los ingresos.

Tal vez en los barrios más cercanos al casco céntrico el problema sea menor porque se puede caminar pero en los sectores alejados la falta de transporte es mucho mayor.

Mabel Romero vive en barrio Mosconi y lo padece no sólo ella sino también el resto de su familia. Tiene a su hijo que trabaja en una empresa del casco céntrico (cerca de la Ruta 22) y por cada viaje abona una suma no menor a los 300 pesos.

“Antes el colectivo pasaba a las 6:30; a veces más temprano y otras veces más tarde pero al menos pasaba. Hoy no tenemos forma de movernos al centro de la ciudad si no es en taxi”, dijo la vecina quien pidió a la intendenta María Emilia Soria una solución rápida.

Incluso ella, cada vez que tiene que ir al banco, buena parte de sus ingresos se diluyen en los taxis. Explicó que para llegar a la sede del banco ubicado en Irigoyen y avenida Roca el traslado cuesta 400. Ni hablar si hay alguna consulta en el hospital Francisco López Lima porque ese valor casi llegar a los 500 pesos. “Entre una cosa y otra me gasto entre 3000 y 4000 pesos por mes. Así es imposible”, sostuvo.

Lidia vive en Alta Barda y su problema es todavía mayor. Tiene a sus dos padres con severos tratamientos médicos por lo que se tiene que trasladar varias veces a la semana a una clínica en Roca. Prácticamente la jubilación se “vuela” en taxi.

“Yo, hay días que me gasto 1000 pesos en taxi. Me cobran 500 por ir hasta la clínica y el mismo precio para volver. Para colmo siempre pasa algo y por una u otra razón tenés que volver al centro, entre trámite y trámite se te va el dinero”, dijo afligida esta mujer quien tiene dos hijos y como muchos vecinos, el dinero no sobra en estos tiempos de coronavirus.

Cada tanto una de sus vecinas pone a disposición el auto y le ayuda a pagar la nafta pero asegura que resulta todo un problema porque depende de la disponibilidad de otras personas. “Necesitamos un medio de trasporte, el que sea pero lo necesitamos”, dijo.

Gloria vive con su familia en Stefenelli -cerca de la Ruta 22- y tal vez los vecinos de esa zona tienen una parte resuelta. Es que las unidades de la empresa Ko Ko pasan por la ruta o por calle Vintter y es una alternativa para muchos ya que los recorridos también recorren las chacras ubicadas en Ruta Chica, hacia la zona de Cervantes.

“Pero a muchos vecinos ese recorrido no les sirve y se van a pie al trabajo. Impacta porque si vos te venís temprano los vas a ver caminando por Rochdale, cerca de las vías. Son muchos.”, dice esta vecina quien recordó que trasladarse en un taxi hasta el centro o el hospital tiene un valor que no baja de los 300 o 400 pesos.

700 pesos desde Paso Córdoba

Los costo son altos para cualquier “bolsillo” y tal vez los sectores “más castigado” son los barrios más alejados.

Por ejemplo, movilizarse desde Paso Córdoba a la zona céntrica puede costar entre 650 o 700 pesos. Desde Chacra Monte entre 450 y 500; y desde barrio Nuevo no menos de 250 o 300 pesos.

Hay que tener en cuenta que la bajada de bandera sale 50 pesos y que el valor por cuadra recorrida es de 5 pesos.

Tres empresas en la mira

Si había alguna esperanza de reactivar las negociaciones con la empresa 18 de Mayo, todo se terminó el jueves pasado.

Ese día el gobierno municipal anunció que la nueva etapa del transporte público de pasajeros se definirá entre tres empresas: Pehuenche, Vía Bariloche y Autobuses Santa Fe.

“Habiéndose completado el trámite de desadjudicación de la firma 18 de Mayo, el Poder Ejecutivo municipal avanza en el análisis de propuestas presentadas por diversas firmas transportistas”, indicó un comunicado oficial.

Con esa declaración se dio a entender que el trámite para revocar la prórroga de la concesión otorgada a 18 de Mayo no pasará por el Concejo, como había anunciado el propio gobierno.

El Ejecutivo indicó que luego de haber establecido conversaciones con varias empresas de diferentes regiones, se seleccionaron tres proyectos. También se aseguró que se trabaja para encontrar soluciones a los empleados de 18 de Mayo.