Un niño recién operado tuvo que esperar dos horas en un control de Junín

Dos horas tuvieron que esperar Tobias y su familia en el puesto de control de Junín de los Andes, antes de poder llegar a su casa en San Martín, tras la operación del niño en la capital neuquina. A pesar de tener todos los permisos necesarios y viajar en un vehículo de traslado de pacientes del ISSN, los hicieron aguardar sin informarles por qué.

Tobias, tiene 13 años, padece Síndrome de Lowe, sufre epilepsia, tiene una válvula en su cabeza y recientemente había sido operado en sus testículos en Neuquén capital. Junto a su mamá y su papá volvía a casa en una camioneta de la obra social provincial. Pero al llegar a Junín de lo Andes tuvieron que esperar dos horas a que los dejaran atravesar la localidad, pese a que tenían toda la documentación que avalaba no sólo el viaje sino también la operación.

Según relató Silvina Dóbalo, la mamá de Tobias, a FM de la Montaña, después de 50 minutos de espera, los agentes del control les dijeron que estaban aguardando una autorización desde Zona Sanitaria IV para poder dejarlos pasar. Pero, a su lado, pasaban autos y camiones, mientras ellos seguían esperando.

Fue allí, cuando ella no aguantó más y en medio de un ataque de furia comenzó a filmar lo que sucedía allí. Eso hizo, según relató la mujer, que los agentes se pusieran nerviosos.

Tras ese episodio y después de dos horas de espera, les permitieron atravesar la localidad solicitándoles el certificado de derivación, que formaba parte de la documentación que habían presentado ni bien llegaron al control.

“Salimos de Neuquén a las 13 y llegamos a casa a las 20. Fue una situación bastante desagradable, muy fea. No tuvieron consideración de nada, no hubo humanidad, no hubo respeto”, sentenció Silvina en diálogo con la radio local.

Ahora, los tres se encuentran en aislamiento en su casa de San Martín de los Andes, mientras los otros dos hijos de la pareja permanecen con su abuelos para resguardarlos.

Sin embargo, la madre de Tobias aseguró que cuando pasen los 14 días de aislamiento hará la denuncia ante la fiscalía de la localidad cordillerana.