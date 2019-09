“Un predio ferial para mostrar las innovaciones”

Que las pymes son la fuerza motriz de la economía nacional es una verdad sostenida desde ambos lados de “la grieta”. Por lo tanto, quien desde ese sector opine y reflexione acerca de la realidad roquense en este 140 aniversario tiene validado respaldo para ser escuchado sin suspicacias.



Pablo Callieri dirige la empresa familiar fundada hace 37 años por su padre, Aldo Callieri (72), quien no obstante aún no se ha retirado. Del rubro alimenticio, la firma de alcance nacional se hizo fuerte con la venta de insumos para la fabricación de chacinados pero creció e incorporó la manufactura de condimentos, aderezos, mezclas de especias, legumbres y productos de repostería, tanto para el consumo hogareño como semiindustrial.



Entre su planta del parque industrial y la administración en barrio Los Olmos emplea alrededor de 30 personas de forma permanente. Cerca de 180 artículos distintos con el rótulo “Callieri” salen desde Roca a una decena de provincias argentinas: todas las patagónicas y además La Pampa, Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.



Pablo integra la generación de empresarios jóvenes que saben que la tecnología y las comunicaciones son tan esenciales para los procesos industriales como para la comercialización e instalación de la marca.

Por eso el dirigente dedica buena parte de sus esfuerzos al marketing y se mantiene actualizado a través de la asistencia a eventos y ferias nacionales e internacionales. Así que hablar de Roca y su inserción regional no lo toma por sorpresa. Las respuestas le salen fácil y claras como quien lleva tiempo madurando un discurso que ha hecho propio.



P. Más allá de la crisis, ¿cómo ves la situación de Roca hoy?

R. Creo que Roca tiene una ubicación geográfica estratégica. Está en el corazón del Alto Valle y es una ciudad que ha crecido en forma genuina, no por ninguna explosión -como es Neuquén- que crece en función al petróleo. Roca va creciendo paulatinamente. Creo que hoy estamos en una situación en la que vamos a ver para qué lado se orienta el Valle. Si va a seguir siendo productivo -aunque a mi modo de ver tiene que haber una reconversión en un montón de aspectos porque (los productores) están en un estado crítico y complicado- o vamos a darle al Valle un tono más petrolero -que hay una parte que viene avanzando- y hay que ver cómo se transforma la ciudad. Como nacido y criado en Roca que soy no sé si quisiera que se convierta en una ciudad petrolera. No porque tenga prejuicios, pero creo que creceríamos muy de golpe y no sé si Roca está preparada. Aparte la idiosincrasia roquense no sé si da para una ciudad petrolera.

Foto Gonzalo Maldonado



P. ¿Ves muestras de inteligencia y talento?

R. Sí. Aunque por ahí no están agrupados pero Roca tiene una característica: tres universidades distintas; la vieja UNC que sigue siendo un polo educativo importante, la nueva propuesta que hace la Universidad de Río Negro con carreras que antes no estaban y hoy cualquier persona nacida en la ciudad o de localidades cercanas puede venir a estudiar cuando antes tenía que viajar o las familias tenían que hacer un sacrificio grande para enviarlos lejos. Y tenemos una ciudad cultural con lo que es el IUPA que creo que es más que interesante porque le da una diversidad cultural a Roca y eso va a ir fluyendo en distintos aspectos, a nivel socioeconómico también. Esto no lo tiene ninguna otra localidad del Alto Valle. Se da por ahí en ciudades más grandes y son tres corrientes educativas diferentes.



P. ¿Por dónde te parece que pasa hoy la identidad de Roca?

R. “Creo que se tiene que formar una identidad, que se debe trabajar. Deberíamos trabajar gobierno municipal, instituciones, clubes y ver qué identidad le damos, pero no porque no la tenga sino para qué lado orientamos o empezamos a trabajar pero tiene que haber alguien que articule, que coordine, como así deberíamos tener también una estrategia de crecimiento. Eso se vio en el último debate para intendente, se habló de para qué lado orientamos el crecimiento de Roca. Hay un cambio que se tiene que dar en función a qué ciudad queremos de acá a 20 o 30 años o 50 quizás.

Si esto se hiciera tendría que haber representantes de distintas áreas: salud, educación, cultura, producción, comercio. Son tantas las ramas de actividad que tiene Roca… y tiene también asociaciones intermedias que son interesantes, con gente interesante.

P. ¿Algún nombre?

R. “Instituciones sí. Cámara de Comercio, Cámara de Productores, Consorcio de Riego, Colegio de Arquitectos, Colegio de Agrónomos, de Ingenieros. Hay dos o tres clubes importantes con gente notable dentro de las comisiones directivas como la Asociación Española, Italiana… Se han formado junto con Roca y son pilares del crecimiento y todos hemos pasado en algún momento por una actividad en este tipo de instituciones”.

P. ¿O sea que ves liderazgos?

R. “Sí. Que no están por ahí bien definidos pero liderazgos hay. A veces uno tiende a mirar los líderes como los líderes políticos y puede ser… pero (los políticos) son de turno. Están en los períodos que les toca y los decide la sociedad. Hay un cambio, no de apellido, pero sí de persona en la intendencia que -por lo que he visto- debería trabajar sobre ese eje, creo que va a orientarse a eso y va a llegar a ser importante”.

P. ¿Ves alguna industria del conocimiento en Roca?

R. “No sé si la hay. Sí creo que hay roquenses que han trascendido con algunas cosas importantes. No los conozco. Son de esta generación de millennials que vienen con ideas nuevas. Creo y me parece interesante que debería haber una articulación: que los del sector privado nos acerquemos a la universidad o que la universidad se acerque al sector privado y que podamos buscar talentos dentro de las universidades.

“Hoy yo trabajo en el área de marketing y podríamos tener alguna pasantía con un estudiante de diseño gráfico o que un estudiante pudiera hacer sus primeras armas laborales en una empresa y que las empresas puedan aprovechar estos talentos que hoy se están formando en las universidades. Es una idea que se me ocurre a mí pero en otros lugares funciona”.

Ni nosotros los privados nos acercamos, ni la universidad se acerca a nosotros, pero estaría bueno que haya proyectos de cosas para hacer en Roca o que las empresas podamos hacer pasantías con carreras afines". Pablo Callieri

Foto Gonzalo Maldonado

P. ¿En cuanto a las demandas de los roquenses, por dónde te parece que pasan?

R. “Tener una mejor infraestructura, que no depende exclusivamente de lo que puede decidir el intendente o la intendenta que tengamos. Hoy lo que está demandando la ciudad es tener una conexión con el resto -ya sea Regina o Neuquén o cualquier otra provincia- que sea mucho mejor que el suplicio que es la ruta 22. Estamos en el medio de una discusión que… -la he analizado desde distintos lugares y cada parte tiene razón en el planteo- entonces es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero hoy, sin rutas que nos conecten, tanto a Neuquén o a Bahía Blanca o salir a la Línea Sur en forma rápida, es imposible.

“Otra cosa que sería ideal para Roca es tener un aeropuerto con, aunque sea, dos vuelos. Una vez lo planteé y alguien que entiende me dijo “si no tenés tráfico aéreo es inviable por el costo que significa”. Pero para una ciudad como Roca, que aglutina el resto de las localidades, sería interesante -aunque sea una línea low cost- o alguien que opere desde Roca, teniendo un aeropuerto como el que tenemos”.



“También se debería explotar la marca General Roca. Esto se lo dije inclusive a la intendenta cuando tuve una charla con ella -era candidata en ese momento- en el sentido que Roca posee lo que no tienen otras localidades: el río muy cerca, muy comunicado; dos bardas, norte - sur, y todo un valle en el medio. Por lo tanto hoy para las personas que les gusta hacer deportes de aventura es un paraíso. Viene gente de otras localidades que hace parapente, que hace ciclismo o mountain bike. Tenemos las chacras asfaltadas para hacer ciclismo de ruta. Todo lo que es la parte de running, se hacen muchas actividades y eso atrae y se podría atraer a gente de afuera trabajando con actividades y que Roca tenga también una atracción turística, que no sea gente de paso, que venga más días y se instale por lo menos una vez al año cuando hay una fiesta o van a visitar a familiares de un lado a otro. Creo que Roca debería por ahí trabajarlo también desde ese lado”.



P. ¿En cuanto al comercio hacen falta más inversiones fuertes en Roca, por ejemplo de empresas nacionales que hagan pie?

R. “Hay muchas empresas nacionales. Pasa que cuando hablamos de empresas nacionales pensamos en supermercadismo -que ya están todos- no tantos como Neuquén pero hay cadenas nacionales y están llegando las orientales; y mucha presencia a nivel electrodomésticos, que hoy quienes manejan ese mercado son varias cadenas nacionales. “Sí hay un sector de Roca -fuera de la calle Tucumán- que han planteado locales interesantes, modernos, con propuestas distintas.

“Se están viendo también propuestas gastronómicas bastante ‘aggiornadas’ a los momentos que se viven en el mundo. Por lo que uno ve es gente que ha viajado y ha traído esas ideas al Valle. Hay toda una movida que me parece interesante que es esto de hacer eventos con los four trucks. Ya sea Semilla que se hace cuatro veces al año y hay otro que se llama Gula que me parece bastante moderno e interesante”.

Pero (decir) que a Roca le faltan (inversiones) a nivel esparcimiento también es particular. Por ahí planteamos cosas y después la gente no va, vamos a Neuquén… Por eso celebro que el cine funcione y me alegro porque está bueno tenerlo en Roca. No quisiera tantos casinos en el Valle pero eso es algo que no lo podemos evitar”. Pablo Callieri

P. ¿Hay lugar para la innovación en roca?

R. “No sé si lo hay. Creo que el lugar para la innovación hay que hacérselo también uno, ¿no?

“Por lo que he visto la CAIC le ha dado un espacio importante a incubar proyectos de nuevos emprendedores y se le da bastante importancia. Pero creo que para innovar (eso) va a depender de lo que cada uno quiera hacer. En esto como la actividad comercial, la actividad privada, uno puede trascender si uno quiere; o no, si uno no quiere. Eso es así”.

“Sí creo que el Valle se debe un tema en cuanto a tratar de agregar más valor a lo que produce. Es una deuda que tenemos pendiente todos. Que algún día -ojalá- el Valle con los productos que tenemos, deberíamos empezar a pensar. Y ahí creo que nos debemos, el sector privado -y el sector público - político de no haber trabajado- o si lo trabajaron lo hicieron mal, de no haber destinado una parte a veces del presupuesto a estas políticas para desarrollar cosas en el Valle que tenemos y muchas. Hoy por hoy mandamos la materia prima a otros lados y se termina produciendo en otros lugares. Se podría generar acá teniendo la ubicación que tenemos. Pero eso no lo veo, por lo menos por ahora”.

Foto Gonzalo Maldonado

También se debería explotar la marca General Roca. Esto se lo dije inclusive a la intendenta cuando tuve una charla con ella -era candidata en ese momento- en el sentido que Roca posee lo que no tienen otras localidades: el río muy cerca, muy comunicado; dos bardas, norte - sur, y todo un valle en el medio". Pablo Callieri

Hoy por hoy mandamos la materia prima a otros lados y se termina produciendo en otros lugares. Se podría generar acá teniendo la ubicación que tenemos. Pero eso no lo veo, por lo menos por ahora”. Pablo Callieri

P. ¿Ves alguna movida emergente que pueda llegar a mejorar la calidad de vida de los roquenses?

R. “A nivel deportivo he visto en los últimos diez años una movida importante. Me llama mucho la atención ver un sábado en Paso Córdoba, es impresionante la gente que se junta. Hay algunos eventos que se hacen en Roca a nivel deportivo que mueven mucha gente y creo que ahí hay otra oportunidad. Ves gente pescando, haciendo deportes náuticos, remando, andando en bici, escalando, caminando, haciendo parapente, motocross; familias tomando mate. Es muy variado y si bien es una tendencia -ya no es moda- viene cada vez más firme y deberíamos aprovecharlo mucho más”.

Deberíamos tener la posibilidad de organizar o tener un lugar donde una o dos veces al año se puedan mostrar las innovaciones que se están dando o estos nuevos emprendedores, que no dependan de alguien que organice una feria de four trucks. Que haya una feria local". Pablo Callieri

P. ¿Una feria regional?

R. “Exactamente, como en su momento se hizo Rocaic. Hoy no hay un lugar en Roca donde poder hacerlo o por lo menos nadie lo ve. No hay un lugar que esté destinado para eso donde cada uno pudiera mostrar un poco más lo que se hace en la ciudad. Me pasa. Nosotros tenemos presencia en más de seis o siete provincias argentinas y por ahí alguien me dice ‘te vi en tal lugar’. Llegamos a un montón de lugares pero hay veces que por ahí fallamos todos. No nos damos a conocer, no nos mostramos como somos y creo que a veces este tipo de ferias sería importante tanto para traer gente de afuera que conozca las cosas que se hacen en Roca o para que la misma gente de Roca conozca las cosas que hacemos las empresas que estamos. Eso nos falta: el espacio, el lugar, la articulación, la coordinación y es difícil juntarnos y ponernos a trabajar. Es un tema que tiene que cambiar en algún momento”.

Foto Gonzalo Maldonado

Actualización permanente

Pablo Callieri (45), casado, un hijo. Es el titular de la empresa fundada por su padre. Además de ocuparse de la dirección de la firma ha orientado sus mayores esfuerzos a los temas de marketing y comercialización. Por ese motivo concurre asiduamente a eventos y ferias nacionales e internacionales relacionadas al rubro gastronómico y de producción de alimentos.