Un retorno al aula con varias dudas en España: vuelven las clases mientras suben los casos

Los estudiantes españoles comenzaron a regresar ayer a las aulas de forma escalonada en medio de varios rebrotes de coronavirus. En España ya murieron 30 mil personas y, en los últimos días, los casos crecieron en torno a los 6.000 diarios. Italia se adelantó: aunque estaba previsto que se inciaran las clases el 14 de septiembre, decenas de miles de alumnos comenzaron una semana antes en el norte del país





Las regiones de Madrid y Navarra fueron las primeras en abrir algunos centros educativos para los más pequeños el viernes último, pero ayer comenzó el regreso masivo de los niños y adolescentes a las aulas en todo el territorio del país.

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Valencia, Aragón y Murcia toman la delantera, mientras Cataluña y Canarias serán las últimas a partir de la próxima semana, cuando más de 8 millones de alumnos deberán volver a las escuelas cumpliendo con medidas sanitarias y de seguridad acordadas por las regiones y el Ministerio de Sanidad español.

En algunos municipios en los que los casos de coronavirus volvieron a crecer y adoptaron restricciones, retrasarán las clases.

El regreso a las aulas en tiempos del coronavirus en España está marcado por el uso obligatorio del tapabocas para los mayores de 6 años, además del lavado de manos frecuente, la ventilación de las aulas, los grupos educativos “burbuja” -que no se mezclan- y posiciones estancas en comedores y colectivos escolares, entre otras medidas.



La vuelta a las aulas fue cuestionada desde días antes de hacerla efectiva, pero con el aumento de contagios quedó aún más expuesta la decisión. (Foto: AP)



Según medios locales, muchos padres muestran temor de enviar a sus hijos al colegio, pese a que desde el gobierno evalúan imponer sanciones para quienes no lo hagan.

“Para aprender, tienes toda la vida, pero salud solo hay una”, afirma Aroa Miranda, madre de dos niños de 8 y 3 años que no irán a la escuela esta semana en Castellón de la Plana, ubicado al este de España.

“Con la vuelta al cole, al menos aquí, lo están haciendo como un experimento del ‘qué pasara’, tipo conejillos de indias”, dice con indignación esta desempleada de 37 años. “Para mi hijo de 8 años, intentaré inventar excusas de que está enfermo”, agrega Aroa, quien no inscribió a su hijo de 3 años. Vale recordar que en España, la escolaridad es obligatoria de 6 a 16 años.

Para ella, la mascarilla obligatoria en las escuelas desde los 6 años y las medidas de distanciamiento no son suficientes: “Si yo en mi casa no puedo reunirme con más de 10 personas, no entiendo por qué mi hijo tiene que estar con 25 niños”, dice.



Pese a respetarse las distancias, el aglomeramiento de niños preocupa a los padres. (Foto: AP)



“Quiero respetar la ley, pero entre salvar la vida de mis padres o de mis abuelos, y que mis hijos vayan al colegio, no hay duda”, señala a la AFP Pablo Sánchez en el salón de su casa en Madrid, rodeado de sus cinco hijos a los que prefiere no enviar a la escuela.

La insistencia con el tema de la ley se debe a la posible imposición de sanciones por parte de las autoridades: el responsable de educación de la región de Madrid advirtió en agosto de penas de “entre uno y tres años de cárcel”.

La ministra de Educación, Isabel Celáa habló al respecto: “La educación es un derecho del alumno, no de los padres” y “es una obligación de los poderes públicos que ese derecho se satisfaga”, advirtió en una entrevista.

“Si quieren venir a mi casa a multarme, que me multen, para mí lo mas importante son mis hijos”, concluye Aroa Miranda, en una postura que gana cada vez más adeptos en el país.





Mientras tanto, en Italia, un total de 91.797 alumnos de jardín y de la denominada “escuela elemental” (primaria de hasta quinto grado) de Bolzano, en el norte del país, volvieron ayer a clases por primera vez desde marzo, en un anticipo del inicio del nuevo ciclo lectivo previsto para el próximo lunes 14 a nivel nacional.

El regreso de los alumnos se da con la obligatoriedad del barbijo en los lugares comunes de las escuelas, aunque no en las aulas, y sin los servicios de comedor durante la primera semana, a fin de reducir al máximo los riesgos de contagios de coronavirus.

Desde hace 15 días, Italia tiene un promedio de 1.300 casos diarios de coronavirus, según datos del Ministerio de Salud, con menos de ocho fallecimientos al día en promedio.