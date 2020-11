Una abogada particular de Neuquén ganó el concurso para ser fiscal en Zapala

El Consejo de la Magistratura de Neuquén declaró hoy a Marina Fernanda Díaz ganadora del concurso para ser fiscal del caso de Zapala, y a Luciano Zani ganador del certamen para juez civil de Junín de los Andes.

Por otra parte, ratificó a Ana María Mathieu como ganadora del concurso para fiscal del caso de Cutral Co. Todos los pliegos irán a la Legislatura a la espera del respectivo acuerdo.

Díaz es una abogada de Neuquén de 32 años recibida en Rosario que ejerce la profesión al frente de su propio estudio. Dijo que había elegido anotarse en el concurso para ser fiscal porque es el cargo que le gusta, y en Zapala porque es un proyecto familiar.

Los puntajes finales que se dieron a conocer en la sesión de hoy del Consejo.

Tuvo un buen rendimiento en el examen escrito (17 sobre 20 puntos) y en el oral (18/20). En la entrevista personal logró puntaje casi perfecto (19,86) y sumado a los 4,16 por antecedentes, le permitió alcanzar un total de 59,02 puntos.

Equipo de trabajo

Si la Legislatura aprueba su pliego, Díaz se sumará a un equipo de trabajo que lidera la fiscal jefa Sandra González Taboada e integran los fiscales del caso Laura Pizzipaulo y Marcelo Jofré.

En Zapala, asiento de la Tercera Circunscripción Judicial, hay además seis jueces y juezas penales: Leticia Lorenzo, Carolina González, Bibiana Ojeda, Diego Chacarría Ruiz, Alicia Rodríguez (de Ejecución) y Liliana Deiub (de Impugnación). Se producirá un ensamble digno de seguir con atención.

Perspectiva de género

En la entrevista con los consejeros fue consultada en especial sobre la aplicación de la perspectiva de género en su futuro trabajo. Le hicieron las mismas preguntas que a la postulante que salió segunda, Claudia Brazzola, y las respuestas no fueron tan distintas; en lo que hubo una notoria diferencia fue en la manera de expresarse.

"No podemos tener conceptos rígidos de cómo es la violencia de genero para cada mujer y cómo la transita", fue uno de los conceptos de Díaz, quien declaró que una de sus referentes es la vocal Soledad Gennari.

Opinó también que "la suspensión de juicio a prueba me parece una buena herramienta y la aplicaría; lo considero un criterio de oportunidad particular y reglado de manera diferente".

Señaló por otra parte que "el límite está en la arbitrariedad. Todas las decisiones de los fiscales deben ser motivadas y fundadas. En los casos de violencia de género debemos escuchar a la víctima, reconocer esa autonomía de la voluntad, evaluar que no haya riesgos, y en casos en que las mujeres deseen ir a juicio y que no hay una solución alternativa, poder oponernos no por cuestiones dogmáticas, sino porque para la víctima el conflicto primario no está resuelto".

Sobre la interrupción legal del embarazo, dijo que "me gustaría saber cuál es la política criminal del ministerio público fiscal, la desconozco". Mientras tanto, "mi postura es que "tenemos que aplicar la ley, pero hay que contextualizarla".

Un juez para Junín

Luciano Zanni, ganador del concurso, durante la entrevista personal.

El Consejo de la Magistratura, por otra parte, designó a Luciano Zani ganador del concurso para el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de Junín de los Andes.

El actual secretario del juzgado reunió 64,01 puntos (una cosecha alta para lo que acostumbran los concursos del Consejo) producto de 8,62 por antecedentes; 18,25 en el examen escrito, 18 en el oral y 19,14 por la entrevista personal.

Oriundo de Villa Dolores, y recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, está radicado en San Martín de los Andes desde 2006 con su esposa y dos hijos.

Puntaje definitivo del concurso para juez civil de Junín.

Ingresó en 2006 por concurso como prosecretario relator en el juzgado civil 2 de Andrés Luchino y desde 2009 es secretario. Según relató, fue afectado para hacer proyectos de sentencia en la Cámara de San Martín de los Andes; en la Cámara de Cutral Co y "a raíz de una licencia prolongada del juez Carlos Choco en Chos Malal, también fui afectado a ese tribunal para hacer proyectos de sentencia".

Hablan por sus sentencias

En la entrevista con los consejeros, Zani demostró ser chapado a la antigua: "los jueces hablan por la sentencia, por eso deben ser escritas con el lenguaje más llano posible", afirmó.

Le repreguntaron sobre el punto, y lo ratificó: "Las sentencias tienen que ser lo suficientemente claras", a tal punto que "ni siquiera sea necesario salir a un medio de comunicación a explicarla". Después admitió que "en el ámbito civil no estamos acostumbrados", pero "si lo tengo que hacer, lo voy a hacer".

Más adelante, de vuelta sobre el tema, indicó que ante un caso judicial que implique mucha tensión (por ejemplo, un desalojo), "la respuesta debe ser institucional. No soy partidario de que los miembros del Poder Judicial tengan que salir a hablar con la prensa".