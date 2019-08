Una ballena parcialmente albina sorprende en Las Grutas

No es muy común la presencia de ballenas albinas, pero hace días Magdalena Arias, doctora en biología marina de la UBA que trabaja en CIMAS fue a la costa de Las Grutas y vio una. De inmediato llamó a Sebastián Leal, de Cota Cero para que lleve su dron y tomaron unas imágenes increíbles.

Por estos días, el Golfo de San Matías recibe ballenas que capturan la atención y en esta nota te contamos lo que hay que saber, antes de emprender el viaje hacia ellas.

Magdalena cuenta que vieron la ballena acompañada de otra oscura, cerca de la Tercera Bajada. Según la bióloga cuando las ballenas son claras se las considera parcialmente albinas, ya que no existen albinas, todas tienen partes más oscuras. "No es completamente blanca, que en ballenas Francas ya fueron descritas. Generalmente son oscuras, pero van desde negras total, hasta parcialmente albina. Hay algunas que tienen manchas blancas, otras que nacen blancas y se oscurecen", dijo y aseguró que en este caso, no es una cría por el tamaño.

"Estoy intentando sacar fotos de las cabezas para armar el catálogo de ballenas del Golfo, por eso, Seba vino con el dron a ayudar. Vimos que era una ballena parcialmente albina. No es la primera vez que aparecen, todos los años hay, pero no es muy frecuente. En el 2016 apareció una madre con su cría. Es más, ayer vi otra", dijo Magdalena.

Otro tipo de avistajes

“Los avistajes son todos distintos, pero cada uno se siente como la primera vez. Te motivás como el primer día”, dice Claudio Barbieri quien trabaja con Sebastián Leal en Cota Cero desde hace 25 años realizando avistajes de fauna marina en el Golfo San Matías. Con confianza, el hombre explica las características específicas del avistaje de la Ballena Franca Austral en Las Grutas.

Foto Sebastían Leal

Según explica, hay un calendario en el que aparece la fauna marina permanente y migratoria. La ballena franca es una de las migratorias, pero no es la única. "Después de diez años de monitoreos constantes determinamos una temporada de mediados de agosto a mediados de octubre", dice Claudio.

Los avistajes se hacen todo el año, pero en estos meses es probable que tengan el condimento de la ballena franca, pero no es seguro. "Aclaro esto para diferenciarnos de Península Valdés, que es el mejor avistaje de ballenas del mundo. Ayer, en Mardyn hicieron el primer vuelo de conteo de animales y le dio más de mil, y acá no se hizo conteo, pero debe haber 30, 40. Las de acá son de 16 metros y eso es mucho, pero la cantidad de allá es una brutalidad. La otra diferencia importante es el precio, que en Las Grutas sale la mitad", sostiene.

Una madre con su cría albina que apareció el 1/10/2016 Foto. Magdalena Arias

A su vez aclara que en este momento están pasando una muy buena temporada de ballenas, que se ven incluso cerca de la costa. "Si bien un 90% de los avistajes son con ballenas, puede pasar que no aparezcan. Hay días que no te las sacás de encima, y días que están esquivas. Capaz que una, te hace un show y ves tres, que ni bola. Los años nos muestran que de todos modos el turista queda más que satisfecho, nos lo cuentan y también lo recogemos de los estudios de mercado que hacemos para ver la satisfacción de los clientes", confiesa.

Cría albina que apareció el 1/10/2016 Foto. Magdalena Arias

Se trabaja respetando a los animales, no se los persigue. Siempre se refuerza el concepto del Area Natural Protegida Bahía San Antonio y si no aparecen contamos con la presencia de lobitos de un pelo, de dos pelos, pingüinos, delfines comunes, oscuros, de nariz de botella y muchos más.

Por otra parte, el Barbieri cuenta que hay buenas noticias para el mundo de las ballenas, y que desde hace 25 años asiste al repoblamiento de la zona. "Cada año hay más ballenas en la zona, según los datos de los biólogos. Acá siempre hubo, pero en los 70 se redujeron, después de los 70 se hace efectiva la protección y se empieza a ver la recuperación. No es solo un fenómeno de Las Grutas”, dijo.