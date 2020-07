¿Una cooperativa para el transporte público en Roca?

La idea surgió ayer en medio de una reunión que un grupo de trabajadores de la empresa 18 de Mayo mantuvo con la intendenta María Emilia Soria, donde le expresaron la preocupación por la situación que están atravesando tras el cese del servicio, el pasado 12 de mayo.

Luego del encuentro, explicaron que en medio de la charla surgió la idea de conformar una cooperativa y alquilar los colectivos a la misma empresa 18 de Mayo, que tiene paralizadas sus unidades en el predio de calle Alsina, tras la polémica finalización del acuerdo que habían alcanzado hace pocos meses atrás.

"No hay definciones. Fue una idea que se analizó en la reunión y vamos a ver qué sucede. Todavía hay que preguntarle al resto de los trabajadores para saber qué piensan", dijo una de las personas que participó del encuentro.

Lo cierto es que esta idea abrió un camino de salida para muchos de los trabajadores quienes observan que pasan los días y no surge una alternativa viable de retomar sus tareas. "Este es el último sueldo que cobramos que viene de los subsidios y el próximo mes, ¿qué vamos a hacer?", se preguntó una de las fuentes consultadas.

La idea va a ser evaluada en una asamblea que se realizará en la zona de las dársenas a partir de las 10 de la mañana. Hay otros trabajadores que no están en la misma línea y que incluso creen que la idea no podría avanzar ya que no cuentan con un patrimonio propio para poner en marcha nuevamente el transporte público.

Por ahora, el panorama sigue siendo incierto; no sólo para los empleados sino también para los 10.000 usuarios que diariamente utilizaban el servicio en nuestra ciudad.