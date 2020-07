Una diputada de Río Negro impulsa la sanción de la ley integral trans en el Congreso

Como en otros años, el colectivo de Diversidad mira al Congreso nuevamente con esa expectativa propia de que la posibilidad de adquirir más derechos se materialice. Es que en los últimos días, la diputada por el peronismo rionegrino Ayelén Spósito presentó un proyecto de ley integral que permita el acceso pleno a derechos básicos para las personas trans.

La iniciativa busca mayor inclusión, ya que el promedio de vida de la población trans en Argentina es de 35 años. "Siguen siendo postergadas/os en un montón de políticas", apuntó Spósito sobre los motivos de la presentación.

Acompañada por diversas organizaciones LGBTIQ, la propuesta tuvo más de 15 adhesiones para su ingreso en la Cámara Baja y probablemente llevará las discusiones a distintas comisiones, ya que aborda temas como el acceso a la salud, la educación y la vivienda, entre los centrales.

Uno de los tópicos de mayor relevancia es la situación sanitaria ya que, si bien está contemplada en la ley 26.743 de Identidad de Género, faltan herramientas aún para su aplicación. "No hay acceso seguro, a pesar de los ocho años que ya tiene la ley. No todos los profesionales están capacitados y no se concretan los consultorios inclusivos", detalló la legisladora.

"La idea es que realmente ese derecho esté por ley y que no ocurra que la primera acción médica sea un 'te derivo'", agregó Spósito.

Además se contempla la educación, tanto para que pueda ser accesible para el colectivo trans pero también para que el sistema en general pueda acompañar las transiciones; y la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los ámbitos.

El presidente Alberto Fernández reconoce a este sector de la población y hay una decisión política de trabajar estos temas; eso es un punto a favor". Ayelén Spósito - diputada rionegrina por el Frente de Todos

Spósito indicó que se trata de "una ley ambiciosa", ya que va a demandar el tratamiento en muchos aspectos. Pero reconoció ser optimista, ya que ha conseguido una numerosa cantidad de adhesiones y espera que pueda obtener por lo menos la media sanción.

Además, la rionegrina celebró que "el presidente Alberto Fernández reconoce a este sector de la población y hay una decisión política de trabajar estos temas; eso es un punto a favor".

La propuesta ha sido presentada en varias oportunidades, pero en esta ocasión se ampliaron perspectivas y se sumaron algunas otras para que sea mucho más completa.

Spósito señaló que durante el gobierno macrista hubo "una clara posición antiderechos". Y valoró los avances previos, con la legislación de identidad y matrimonio igualitario. Entonces "hubo un gobierno dispuesto a escuchar e implementar estas políticas", afirmó.

Finalmente, la diputada destacó la legislación para "mejorar la calidad de vida y sus condiciones" y concluyó en la importancia de oír los relatos de las personas del colectivo, con cuyas referentes - como Ornella Infante - viene trabajando desde hace años.

"Cuando conocés las historias, te das cuenta del maltrato y la falta de acompañamiento del Estado para las personas del colectivo trans", cerró.