Una familia está varada sin leña, mercadería, ni energía en Aguada del Chañar

Enrique, su esposa y sus tres hijos de 11, 4 y 1 año se encuentran varados en su casa de Aguada del Chañar sin posibilidad de abastecerse. Pidieron asistencia a las empresas petroleras que operan en el sector, pero no tuvieron respuesta. En este momento, se está montando un operativo con los bomberos de Añelo para tratar de llegar a asistir a la familia.

"La situación está complicada porque tenemos 60, 70 centímetros de nieve, estamos con muy poca mercadería, no tenemos energía, ni leña", resumió Enrique Muñoz en diálogo con RÍO NEGRO desde su casa ubicada en un paraje a 150 kilómetros de la capital neuquina, y 70 kilómetros de Añelo.

"No tengo mercadería, no tengo leña, estoy sacando palos del corral de los animales y quemando de ahí porque no tengo otra cosa y no puedo salir a buscar porque está todo con nieve", agregó Muñoz sobre la situación que atraviesa él y su familia.

Y por si todo eso no fuera poco, la familia Muñoz tampoco tiene energía, es que las baterías de los paneles solares con los cuales se abastecen se rompieron producto de las intensas nevadas. "Se rompieron las baterías de los paneles por la nieve, yo pedí a las empresas si me prestaban un generador y me ayudaban con el gasoil, pero no hubo caso. Es para tener algo de energía", contó Enrique.

Ellos viven invierno y verano allí, pero ésta gran nevada los agarró desprevenidos porque el único vehículo que tienen para movilizarse tuvo una falla mecánica y Enrique no pudo hacerse del repuesto para arreglarla antes de que llegara la tormenta. "Me agarró desprevenido porque tengo la camioneta rota y hace una semana que me prometían que me iban a ayudar a arreglarla. Se me rompió el alternador y necesitaba que me traigan un repuesto, yo les daba la plata", señaló el hombre que también se está quedando sin alimento para sus animales.

"Le he pedido ayuda a las petroleras, pero les interesa más venir y sacar el petróleo de mi campo. Las familias que se las arreglen como puedan. Para sacar petróleo metieron máquinas hasta hoy, que casi se les da vuelta un camión con petróleo, pero no les interesa si a nosotros nos falta algo. Solo responden cuando yo le echo llave a las tranqueras".

Ahora, Defensa Civil de la Provincia se encontraba montando un operativo con los bomberos de Añelo para tratar de llevarle provisiones a la familia de Aguada del Chañar. "Recién se comunicaron los bomberos de Añelo que los mandó provincia, van a ver si puede llegar en el camión de bomberos con cadenas para abastecer con leña y algo de mercadería, pero las comunicaciones acá son muy malas, vamos a ver si pueden llegar", cerró Muñoz sobre la situación actual.