Una joven acusó de acoso sexual al chef Pablo Massey

Una joven pastelera, de 24 años, denunció públicamente al chef Pablo Massey por acoso sexual. A través de las redes sociales, la mujer relató lo que vivió hace cuatro años cuando trabajó en el restaurante La Panadería de Pablo, en Olivos. "Dejé sangre, cuerpo, alma y mi dignidad ahí", afirmó.

Narró que Massey la manoseó durante una jornada de trabajo, y denunció "complicidad" por parte del resto de los empleados. “Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?’, y ella me respondió 'Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué”, comentó.

La joven, al continuar su relato explicó: "Al otro día, hablé con Rodrigo (Da Costa) y con Nicolás Calderone, que era el gerente en ese momento. Ambos actuaron muy sorprendidos, muy impactados, no podían creer y me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto". Sin embargo, la joven comentó que nadie hizo nada para defenderla y que, por el contrario, Massey no cesaba con el acoso.

Al mismo tiempo, relató que Da Costa le propinó una catarata de insultos cuando ella reclamó por lo sucedido. "Me dijo una cantidad de barbaridades que no me voy a olvidar nunca: que estaba loca, que era una maleducada, que si pensaba que Pablo me iba a agarrar y violar en la oficina?Por favor mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la fama y guita de Pablo Massey se daría vuelta a mirar a una piba como vos? Pero, por favor, quien te pensás que sos", comentó.

Su testimonio en Instagram tuvo casi mil comentarios, entre ellos los de varias figuras del ambiente gastronómico. Una de las primeras en comentar fue Ximena Sáenz. “Un abrazo grande Trini. Es muy valiente e importante tu relato. Esto tiene que parar ya”, escribió la ex Cocineros Argentinos,y en sus historias, sumó: “Sabemos que el maltrato y el acoso sucede en muchas cocinas aún hoy, y es inaceptable. Es valiente el testimonio para que esto no pase más, ni en la cocina, ni en la tele, ni en la oficina, ni en ningún lado”.

Valu Ramallo,una de las pasteleras del ciclo Cucinare, por El Trece, agregó: “No me sorprende nada tu relato y qué valiente al hacerlo público. Esto tiene que terminar ya”. “Qué siniestros. Brava vos, se va a caer”, escribió Soledad Barrutti, autora de Malcomidos, y agregó: “Parece que el machismo, acoso y abuso de poder salen como pan caliente en la panadería de Pablo Massey. Los Massey de este mundo dan asco”.