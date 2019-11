Una joven herida

Andacollo

Una joven de casi 40 años fue encontrada por los pagos cordilleranos. Su estado es lamentable. Aún está con vida, pero sus signos vitales son débiles. Según primeros informes, ha sufrido una gran cantidad de vejaciones. Tiene lastimaduras muy actuales, que ponen en peligro su vida. También se ha descubierto que carga con heridas de su primera infancia.

Algunos especialistas se animan a asegurar que no fue deseada y que intentaron impedir su nacimiento. Otros arriesgan que a lo largo de su corta vida intentaron cambiarle la identidad, secuestrarla y someterla al dolor de la trata. Varios la sobornaron con promesas de una vida digna para los suyos, pero, como el mal siempre se disfraza de bien, fue engañada… una vez más. Y los suyos quedaron aún más empobrecidos.

En estos días le ofrecí alojamiento en casa. Me dio pena verla tan desfigurada. ¡Pobrecita! Tenía tantos golpes que le costaba caminar… Pero seguía de pie. Y con esperanzas de recuperarse. Una vez que entramos en confianza le pedí permiso para contar su historia. Le dije que somos muchos los que la vamos a cuidar de todo tipo de violencia, que hay millones de personas de bien diseminadas por toda Latinoamérica. Le aseguré que somos miles los que amamos la vida. Le conté que por redes sociales se hacen campañas de concientización y que podríamos impulsar una para ayudarla a sanar. Me escuchó, y con su cuerpo todavía dolorido pareció sonreír. Nos abrazamos. Le pregunté su nombre, y con esperanza me contestó: “Me llamo Democracia. Pero, si quieren que sane, antes deben rescatar a dos parientes más heridos que yo. Se llaman verdad y amor”.

Diego María Canale

DNI 26.420.075