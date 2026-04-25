Maradona “no caza one, nos va a odiar a todos”, le aseguró Gianinna a Luque en un audio

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió un audio de Gianinna Maradona en el que advierte que su padre, Diego Armando Maradona, “no caza one, nos va a odiar a todos”.

“Leopoldo estoy tentada con tu mensaje. La verdad, yo no comparto ni a palos la exposición porque ahora está en todos lados (la imagen) con la bata, la venda y todo eso (…) hoy a mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos y se va a pudrir todo”, expresó entre risas la hija del ex jugador en el material que fuentes judiciales le proporcionaron a la Agencia Noticias Argentinas.

El audio de Gianinna que complica el contexto previo a la internación

Se trata de un mensaje de voz enviado por Gianinna a Luque el 11 de noviembre de 2020, cuando Diego se operó la cabeza en el sanatorio de Vicente López. Además, ese día era trasladado a la vivienda del lote N°45 del barrio cerrado San Andrés para la internación domiciliaria.

“Hoy se despidió de Carlos (acompañante terapéutico de Olivos) ¿entendés? Es como que no caza ‘one’ lo que se le viene. En ningún momento se lo planteamos como para decirle ‘che, ¿sabés qué? Pa, Diego, maestro, lo que sea, para nuestra seguridad y tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso’”, manifestó.

La joven de 36 años reconoció que “fue todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero a mí eso me re preocupa” porque “me da cosa que él va a llegar a su casa y de repente se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo, más allá de decirle ‘no’ a la birra”.