Una neuquina que vive de cerca el rebrote de coronavirus en España

Hace algo más un año y medio, Sofía Álvarez tomó la decisión que su vida seguiría en España. Y hace 18 meses lo concretó junto a su pareja. Llegaron, se instalaron y ya tienen una vida armada allí. El coronavirus claro que las asustó, pero volverse no fue una idea que se les pasó por la cabeza. Hoy, España vive un rebrote fuerte de la pandemia y Sofía trabaja en salud.

"Justo cuando empezó un poco fuerte lo de la pandemia, yo recién había vuelto, había estado todo febrero de vacaciones, primero en Turquía y después en Egipto, ya cuando estábamos en el viaje se escuchaban las noticias de que Italia estaba muy complicada y empezaba a haber casos en España y llegué justo", contó ella sobre cómo vivió la irrupción del virus en Barcelona, donde vive hace un año y medio.

"La verdad que no entendíamos mucho de que iba, era mucha incertidumbre, porque te iban diciendo que eran 15 días e ibas viendo en las noticias que eran más de 15 días. Acá en España fue bastante duro, murió mucha gente, es como que tomaron las medidas de confinar tarde", agregó Sofía sobre cómo se vivió, allá, los primeros tiempos del aislamiento social.

La pandemia asustó a muchos argentinos que vivían por el mundo, al punto de hacer lo imposible por regresar a estas tierras, aún después de que se cerraron las fronteras. No fue este el caso de la joven que antes de dejar el país residía en Plottier.

"No se me pasó por la cabeza volver, pero sí es cierto que cuando cerraron la frontera y eso, es una sensación rara de decir 'no puedo volver a casa' o 'no puedo volver a ver a la familia', pero no estuvo en mis planes volver a Argentina. Ya tengo mi vida muy formada acá, mi casa, el trabajo, el perro, la verdad que no", contó ella.

Pero claro que el miedo sí estaba. "Me dio miedo, y si me dio esa sensación de que tarde o temprano iba a llegar a Argentina y pensar cómo podía afectar a mi familia, pero me pareció lo más sensato quedarme acá, quedarme quieta y no moverme mucho, esperar que esto pase", confío la joven que en medio de la pandemia decidió volver a trabajar en el ámbito de la salud.

Acá en España fue bastante duro, murió mucha gente, es como que tomaron las medidas de confinar tarde". Sofía Álvarez, neuquina que reside con su pareja en el país europeo.

Sofía es instrumentadora quirúrgica y acá, en Neuquén, trabajaba en una ortopedia asistiendo a los traumatólogos en la colocación de implantes. Cuando aterrizó en tierras españolas sintió que era tiempo de dejar un poco de lado a los quirófanos y se adentró a trabajar en el mundo del turismo.

"Cuando llegué acá necesitaba un poco un respiro de lo que había hecho toda mi vida en lo que es salud, ortopedia y cirugía, así que estuve trabajando un poco con el turismo, llevando la administración de algunos pisos turísticos, al tiempito entré a las recepción de un hostal , ahí estaba muy bien, se me sentía muy cómoda y trabajé ahí hasta enero, y en febrero me fui de vacaciones", contó ella sobre los primeros pasos en el mundo laboral de la gran ciudad española.

Lo cierto es que la vuelta de las vacaciones no fue como la planeó, la pandemia ya se había instalado allí no sólo arrasando con la salud, y hasta con la vida, de millones de personas, sino también con miles de puestos laborales. El turismo, como en todas partes del mundo, fue una de las actividades que entró en crisis total.

"Cuando volví ya estaba el covid y destruyó todos los trabajos acá, sobre todo el turismo. Con toda la cuarentena y con todo el tiempo que tuvimos para pensar, me di cuenta que extrañaba lo mío, así que por suerte conseguí trabajo en una ortopedia que vende insumos para traumatología, básicamente lo que hice yo toda mi vida: yendo a cirugías, asistiendo a los médicos para la colocación de los implantes, en lo que me formé y lo que estudié", contó la joven sobre el trabajo que hoy ocupa sus días.

Sofía no trabaja con casos de coronavirus, pero el contagio esta siempre latente. Es que en España todos los hospitales y clínicas tienen casos de covid-19, más aún hoy que viven un rebrote con las características del peor momento del virus, apenas comenzó.

Sofía cuenta detalles de cómo se viven la pandemia en España.

"Yo tengo asma y la verdad que no me da miedo, sí tomo muchas precauciones pero la verdad que es muy difícil, porque las clínicas a las que voy, o los hospitales, en todas hay Covid. Trato de tomar todos los recaudos, pero es difícil, tarde o temprano, todos los que trabajamos en salud corremos con el riesgo de terminar cogiendo el virus", señaló Sofía mientras se acomodaba en su casa tras un largo día en la clínica.

Tras el pico y cuando parecía que el virus había pasado, en España -contó ella- se abrieron todos los rubros bastante rápido, abrieron las discotecas, los bares nocturnos, las playas; y eso, tal vez, adelantó el rebrote que desde los ámbitos de la salud esperaban para el inicio del otoño (septiembre/octubre).

"La pandemia colapsó bastante el sistema de salud porque en un principio lo único que atendían eran pacientes con covid, se dejó de operar absolutamente todo, se dejó de atender por guardia casi todas las otras patologías y eso colapsó todo, porque no sólo se moría de Covid, sino de infartos, de apendicitis y cosas así. Desde que levantaron la cuarentena trataron de recuperar ese tiempo perdido, en junio hubo muchas cirugías, julio también y ahora estamos ante la presencia de un rebrote fuerte que está, otra vez, colapsando un poco el sistema de salud y empezando a aparecer todo de nuevo", señalo la joven sobre la realidad que se vive en la clínicas y hospitales de Barcelona, donde trabaja.

Las discotecas y los bares cerraron, pero aún la cuarentena no volvió al país europeo. "Lo están tratando de mantener así, lamentablemente hasta ahora no está teniendo efecto, estamos teniendo un montón de casos por día, como cuando estó empezó en marzo. Pero creo que la última medida que va a tomar el gobierno porque se vio muy afectada la economía", cerró la neuquina sobre la realidad que vive en su nuevo país de residencia.