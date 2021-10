Hace más de 30 años vivo en Las Coloradas, provincia del Neuquén. Este último mes debí hacer un largo viaje en mi cacharro para llevar cachorros bloodhound para búsqueda y rescate, desde Las Coloradas hasta Mendoza, Tucumán, Chaco, Formosa volviendo por Rosario y Bs. As, La Pampa y Río Negro hasta Las Coloradas, mas de 6.000 km.

Se presentó un proyecto en la Policía para crear una unidad de búsqueda y rescate en nuestra localidad, pero fue ignorado este emprendimiento aunque le regalábamos los cachorros. Por ello decidí llevar a varios lugares de la Argentina y Paraguay para crear distintas unidades de búsqueda y rescate. Seguro en un mes comienzo a entrenar una cachorra, pero en forma independiente.

En todo este recorrido me encontré con una triste realidad: por una ruta de tierra en Chaco me topé con un pueblo muy similar a Las Coloradas, las mismas condiciones económicas y con muy poco crecimiento. Con muy pocos servicios y mucha pobreza. Y aclaro no me estoy quejando, sólo me sorprendió encontrar un pueblo en la provincia más pobre de Argentina que es igual a un pueblo en la provincia más rica de la Argentina. Obviamente algo estamos haciendo mal.

Ya ni importa si el gobierno de turno o el partido que gobierna tenga un signo político o pertenezca a un partido, sino que simplemente la desidia y el abandono nos hace inferiores al resto de nuestra provincia y muy inferiores al resto de nuestra querida Argentina.

Y les juro: en esos más de 6.000 km, los km que más costó recorrer fueron la salida y el ingreso de los 20 km de ripio de esta población totalmente destruidos.

Dentro de muy poco harán un rally acá, pero ni hace falta buscar caminos para hacerlo; sólo que corran el rally en las rutas de ingreso destruirá esos autos preparados.

Tanto el Copade como el antiguo Iadep alguna vez vinieron a hacer estudios para ver qué se podía hacer acá pero se llevaron el diagnóstico y jamás se hizo algo.

Tenemos un hermoso río, estamos en una zona de turismo, tenemos algo incomparable que es nuestra población y la tranquilidad y seguridad en la que vivimos, pero el costo pagado es el abandono. Nuestro pueblo ya está cumpliendo de nuevo, 96 años, y vienen en helicóptero porque de otro modo tardarían mucho.

Ojalá se acuerden que Las Coloradas también existe y ojalá algún día se pueda concretar el tan anhelado proyecto del asfalto y empezar a progresar.

Ariel Tomás Barros Erxilape

DNI 17.757.248

Las Coloradas/Neuquén