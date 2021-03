Una yayará mordió a pitbull en Rincón de los Sauces

Una yarará mordió a un perro pitbull en Rincón de los Sauces. El animal debió esperar muchas horas para recibir el antídoto que provino de la localidad de Cinco Saltos. "Toro" logró recuperarse.

“Está bien” comentó su dueño, José Zapata. Anoche el veterinario le dio el alta, aunque podría llegar a tener alguna secuela por efecto del poderoso veneno.

Zapata comentó que, durante la noche del pasado miércoles, la serpiente apareció en el patio de la casa y el perro le ladraba en el momento que la yayará lo mordió.

El director de Zoonosis de la Municipalidad de Rincón y veterinario Javier Pinon comentó que esta clase de serpiente es una habitante natural de la zona rural. El lugar donde sucedió es en una chacra saliendo para Puesto Hernández en cercanías del río. También se da en época de verano donde también habitan otras especies como falsas corales.

“Son serpientes que son normales de la zona, cuando vamos invadiendo las zona rurales se corre el riesgo de encontrarlas”, afirmó Pinon.

El veterinario comentó que los ofidios buscan el calor. En los yacimientos petroleros suelen meterse en la zona del motor de las camionetas 4x4. Agregó que en varias ocasiones ha tenido que acudir a las bases petroleras a extraerlas de los vehículos.

"Toro" fue dado de alta y pudo recuperarse. Foto: Facebook chamaquito.emilio

¿Qué hacer en caso de encontrar alguna serpiente?

Pinon recomendó a la población que, en primera instancia, no tratar de encerrarlas o acorrarlarlas. Simplemente ahuyentarlas manteniendo una prudente distancia. Comentó que las serpientes no suelen atacar si no se sienten amenazadas.

También dijo que se debe evitar intentar matarlas o tomarlas y dar aviso a Zoonosis.

Los especialistas pueden capturan con vida la especie, y pueden utilizar a la víbora para extraer suero antiofídico.