UNC Bariloche tendrá lenguaje inclusivo y perspectiva de género

El Consejo Directivo de la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche aprobó un programa integral de perspectiva de género para promover la igualdad y la equidad entre quienes integran la comunidad educativa.

La medida fue aprobada mediante la resolución 460/19 tras un trabajo de cuatro meses en comisión integrada por diversos referentes de la universidad.

Según informó la UNC “incluye sugerencias para la actividad académica, y propuestas para el uso del lenguaje inclusivo, tanto en las comunicaciones institucionales como en las producciones de las cátedras y reconociendo su uso por parte de los y las estudiantes”.

Respecto al lenguaje inclusivo con perspectiva de género, el Consejo Directivo consideró que se debe "promover en la comunidad educativa universitaria la adopción de una forma de comunicación basada en un lenguaje no discriminatorio, libre de visiones prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias hacia personas o grupos; un lenguaje que no invisibiliza o excluye deliberada o inadvertidamente a algunas personas".

Agrega que la perspectiva "busca no imponer una forma de escritura, por lo que sugiere formas de lenguaje no sexista y recomienda la aceptación y reconocimiento de su uso en producciones de cátedras, comunicaciones, documentos, tesis, etc".

Además plantea la puesta en vigencia de las orientaciones para el diseño de documentos curriculares y de prácticas de enseñanza con perspectiva de género, que incluye la realización de tareas de formación, colaboración y acompañamiento pedagógico-didáctico-epistemológico a equipos de cátedra, direcciones o delegaciones departamentales y equipo de gestión.

También incluye un plan de acciones que comprende una encuesta sobre perspectiva de género y un documento de protocolo de intervención institucional frente a violencias por cuestiones de género en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue.

En el caso del Protocolo, se elevará la propuesta a la sede central para ser analizada junto a las de las otras sedes, que serán debatidas y luego adoptadas por toda la UNC.