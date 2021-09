No hay avances en las jubilaciones docentes que se encuentran trabadas en Anses desde febrero último y dirigentes y afiliados del gremio volvieron a las calles en la capital provincial en reclamo de una solución.



Por otra parte, funcionarios provinciales procuraban una reunión con las máximas autoridades del organismo nacional para analizar la situación. En esa tarea, en capital federal, estaban el ministro de Economía, Luis Vaisberg; y su par de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara Tracchia; sin que se conocieran novedades.

La traba central está relacionada con las sumas contempladas en los sueldos docentes y que no realizan aportes previsionales.

La movida realizada en Viedma tuvo como punto de concentración la plaza San Martín, frente a la sede del gobierno provincial y luego se realizó una marcha hacia la Anses y el Ministerio de Educación donde se entregó un unpetitorio “a los efectos de requerir se arbitren las medidas necesarias para resolver, con carácter de urgente, la situación respecto de las jubilaciones de los docentes de Río Negro”.

Calificaron como una “inacción” del organismo nacional y del gobierno provincial “para regularizar los aportes correspondientes” y eso “lesiona el derecho de los trabajadores de acogerse al beneficio previsional”.

Recordaron que “atravesamos por una situación sumamente preocupante, ya que, en el marco de un conflicto entre Nación yProvincia, se genera una situación injusta y de avasallamiento de nuestros derechos”.

En la nota exigen “al gobierno provincial que de manera perentoria presente una propuesta concreta a Anses que permita destrabar el conflicto” y a Nación que “analice la propuesta y tome las medidas necesarias atento al respeto de los derechos de los trabajadores que hoy se encuentran perjudicados”.

Las liquidaciones docentes fueron incrementando su participación no remunerativa -que son montos que no tienen retenciones ni aportes al sistema previsional- y, según los últimos estudios, llegan al 79%. Educación blanquea esa porción no regulariza -en forma parcial- en los últimos dos años antes de la edad de retiro, comenzando con el concepto “estado docente” y, en año final, se completa con los otros ítems no remunerativos.

El punto central es el alto porcentaje de montos de los salarios provinciales sin aportes jubilatorios.Se estima que hay unos 350 trámites parados.