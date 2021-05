Unter le pide al gobierno que las clases en Bariloche sigan fuera de las aulas

El gremio docente Unter de Bariloche le solicitó al ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, que extienda la suspensión de clases presenciales en Bariloche y Dina Huapi. Lo hizo a través de una nota que envió ayer a Viedma, a un día de que se cumplan las dos semanas de restricciones dispuestas por el gobierno provincial.

“Estamos en una ciudad en rojo todavía con un índice exponencial de casos y poca cantidad de camas. Ha cambiado la franja etaria de los contagios y los fallecimientos”, argumentó la secretaria general del gremio en Bariloche, Patricia Lande, y agregó: “Reiteramos que la circulación que se genera con las escuelas abiertas aumenta muchísimo y eso hace que aumenten los contagios”.

El pedido de prorrogar la suspensión de clases contempla a Bariloche, Dina Huapi y los parajes cercanos ya que, según indicaron, “muchos dependen del hospital público Ramón Carrillo”.

Desde el sindicato docente también pidieron que se avance con la vacunación. Aseguraron que aún faltan docentes y directivos de los primeros ciclos y los profesores de nivel medio y superior. “Son quienes tienen más burbujas. Cada profesor tiene varios grupos y esta en contacto con mayor cantidad de estudiantes. Estamos pidiendo que se les dé prioridad en Bariloche para inmunizar la población y al momento de volver a la presencialidad, haya mayor resguardo”, indicó Lande.

Según los datos aportados por el Ministerio de Salud de Río Negro, los contagios de Covid en el aula fueron ínfimos ya que alcanzó al 0.09% de los alumnos en Bariloche y el 1% de los docentes. Al justificar las medidas restrictivas, las autoridades plantearon que el problema estaba en la circulación que generaban las escuelas abiertas.

La Unter no coincidió con esta aseveración. “En abril aumentaron los casos. Lo cierto es que los grupos se aíslan y no sabes a dónde te contagiaste. No hay una investigación certera en Bariloche. Si se dan tres o cuatro casos en la misma escuela, nadie puede afirmar que ocurrió ahí o no ocurrió”, señaló Lande.

La dirigente insistió en que “la mayor problemática es la circulación cuando hay clases que aumenta en un 30%. Eso hace que haya mayor posibilidad de contagio”.