Unter repudió dichos de Carreras que pidió "solidaridad gremial"

La gobernadora Arabela Carreras pidió "solidaridad" a los gremios que realizan reclamos en plena pandemia, en una clara alusión a la Unter que se manifestó en contra del cobro de sus salarios fijado para el próximo lunes 8.

Durante su reciente visita a Bariloche la mandataria realizó un balance sobre la situación económica provincial y en declaraciones periodísticas destacó la problemática del sector privado, aunque "la situación de los empleados públicos provinciales es mucho menos grave, por eso pido solidaridad en las manifestaciones públicas de algunos gremios que se quejaron porque en lugar de cobrar sus salarios el día 5 van a cobrar el día 8 del mes”.

Sin nombrarla, Carrerasa señaló a la Unter al agregar que "cuando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país está recibiendo la mitad de su salario, o están pidiendo ayuda a Nación o incluso miles de personas se quedan sin trabajo, si en Río Negro se percibe el sueldo del 1 al 10 de cada mes hay que tener un poquito de solidaridad con el resto de los trabajadores. Lo mismo con quienes nos reclamaron el pago de internet porque trabajan desde sus casas, pero siguen cobrando la movilidad sin salir de su hogar”.

El gremio recogió el guante y, mediante un comunicado de prensa, indicó que "si hay algo de lo que sabemos los trabajadores de la educación es de solidaridad Sra. Gobernadora, no se confunda ni trate de confundir a la comunidad".

La nota, firmada entre otros por la secretaria general, Sandra Scheroni; sostiene que "desde que comenzó el aislamiento fuimos nosotros quienes hemos sostenido con nuestro trabajo incansable el sistema educativo rionegrino. No sólo ocupándonos de mantener el vínculo con nuestras comunidades educativas desde la casa, lo hicimos aun exponiéndonos cada vez que detectamos estudiantes sin conectividad, imprimiendo cuadernillos con dinero de nuestro bolsillo para garantizar el derecho social a la educación; solidarizándonos con esas familias a las que les falta el plato de comida, haciendo incluso colectas en esos lugares donde los famosos módulos alimentarios nunca llegaron o fueron insuficientes".

Desde Unter sostienen que "no pueden ni deben tratarnos de poco solidarios cuando se han modificado nuestras condiciones laborales" porque "estamos sosteniendo la escuela pública en muchos aspectos en los que el propio Ministerio de Educación y Derechos Humanos no quiere o no sabe actuar".

"Se equivoca y mucho Sra. Gobernadora", "estamos en nuestra casa porque así lo disponen responsablemente las autoridades de salud, pero nunca dejamos de trabajar" agregó la entidad, al tiempo que "repudiamos firmemente sus dichos. Consideramos un grave error de su parte confundir a la comunidad hablando de cobro de movilidad, que está totalmente desfasada (lo que pagan por un mes no nos alcanza para una semana) y es un reclamo histórico; más allá del bajo porcentaje de docentes que la cobra".

Unter adelanta que "seguiremos reclamando cada vez que lo consideremos necesario; tenemos autoridad para hacerlo ya que siempre hemos puesto el cuerpo en defensa de la escuela pública más allá de gobiernos y gobernantes que han pretendido enfrentarnos con la comunidad educativa".