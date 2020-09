UPCN propone asistencia rotativa en la Administración Pública rionegrina

La Unión Pesonal Civil de la Nación, seccional Río Negro, pidió al gobierno una reunión de la Mesa de la Función Pública "para revisar y modificar los lineamientos que se aplican para la asistencia al trabajo en la Administración del Estado".

Mediante una nota enviada a Liliana Arriaga, titular de ese organismo, la entidad gremial propone "trabajar sobre un protocolo de concurrencia rotativa que sea común a todos los organismos".

Desde la entidad se recordó que "en la actualidad, los diferentes ministerios, e incluso las distintas áreas dentro de un mismo ministerio, establecen modelos sui géneris de trabajo a distancia combinados con asistencia que no son favorables ni para el resguardo de la salud de los trabajadores ni para garantizar los servicios a los ciudadanos".

UPCN pide "consensuar una manera segura que garantice ambas cosas (sanidad y servicios) priorizando la salud de aquellos compañeros y compañeras que asisten a sus trabajos porque no son personal de riesgo" y propone "un modelo común a todos los organismos, que establezca asistencia rotativa a los lugares de trabajo, a quienes no presenten riesgos ni tengan hijos o personas a su cuidado, que asegure los 15 días de aislamiento entre turnos y no comprometa ningún derecho salarial".

En la nota el gremio también pidió que "se aumenten y extremen las medidas de higiene que, en muchas oficinas, se están implementando de manera relajada. Además se propone hacer desinfección completa diaria de cada organismo, tal y como se hizo en los edificios donde algún agente fue positivo de covid 19".

Agrega que "la preocupación de nuestro sindicato es que los trabajadores y trabajadoras que no son de riesgo y concurren a sus lugares de trabajo puedan hacerlo de manera segura, previsible y ordenada, sin llamados urgentes y con los tiempos necesarios para que, luego de un turno establecido, puedan realizar el aislamiento dispuesto antes de volver a reincorporarse".

Por último considera que "que estas y otras inquietudes respecto a la seguridad sanitaria laboral en este grave contexto de pandemia que estamos viviendo en toda la provincia de Río Negro, son de urgente tratamiento a través de la Mesa de la Función Pública".