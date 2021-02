Urgente, arme una lista

GENERAL ROCA

Señor ministro de Salud rionegrino:

Prometió el fin de semana pasado hacer una lista para tener la cantidad de voluntarios para la vacunación del covid.

Si no hace lista, no va a saber la cantidad de dosis que va a necesitar ya que la vacuna no es obligatoria.



Los mayores de 60 años estamos esperando la lista para anotarnos en toda la provincia.

Ya sabemos que usted no es médico y no sé porqué ocupa un cargo para el cual resulta no idóneo.

Pero se los debe a los rionegrinos.



Si tiene un poco de humanidad, arme un listado urgente y comunique a la población cómo va a ser el sistema de vacunación.

Silvia Castex

DNI 12.949.107