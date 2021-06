Vaca Muerta: la discusión detrás de la contratación de empresas locales

La discusión en Vaca Muerta por el nivel de contratación de pymes locales por parte de operadoras y empresas de servicio está lejos de saladares y la grieta entre el sector privado y público se agudizó con la presentación del último informe que realizó la autoridad de aplicación.

La industria asegura que los datos que presentó el Centro Pyme Adeneu a finales de mayo no solo no son fieles a la realidad, sino que es una foto “sesgada” que solo persigue fines políticos: hacer lobby para acelerar la reforma de la ley de Compre Neuquino actual que está en la Legislatura. Insisten que el desarrollo hidrocarburífero tiene un impacto "mucho mayor" en las pymes y en la economía regional que el que se publicó en el informe.

Según la información oficial que presentó la autoridad de aplicación durante el 2020 el nivel de contratación a las empresas que posee el Certificado de Compre Neuquino –son solo 83 en un universo que supera las 1.000- alcanzó los 24.000 millones de pesos. Esto permite estimar también cuántos millones mueve la industria en la provincia si en menos de 100 empresas con certificado se destinaron un equivalente a hoy de 250 millones de dólares.

“Esto implica que, en promedio, el 20% del total de contrataciones fueron absorbidas por las empresas certificadas”, dice el informe.

El gobierno neuquino reclama que ese 20% debería ser de 60%, tal como lo dice la ley, y denunció que ninguna empresa lo cumple. Este es el dato que llegó a la Legislatura y causó un fuerte enojo en la industria porque son varias las empresas que aseguran que no refleja la realidad.

“La autoridad de aplicación dice que solo contratamos el 20% de empresas locales, y en realidad de todo el universo que contratamos solo el 20% tiene el sello de provincia”, expresó un directivo de una empresa con operaciones en Vaca Muerta.

Hay tres planteos que hace la industria: por un lado que el último informe no representa la realidad de las empresas locales que se contratan. Que de un universo de 1.000 empresas solo hay 83 certificadas, pero no significa que el resto de los servicios se contratan en otras provincias, sino a empresas que no tienen el certificado o que no lo quieren. Y por último que la provincia tiene los datos de todas las contracciones, pero para el último informe ponderó solo las que tienen certificado, un factor que no depende del sector privado.

“Desde el Centro PyME-Adeneu se indicó la necesidad de trabajar en diversas líneas de acción que permitirán mejorar los índices de contratación a las ECN. Uno de esos ejes es incrementar el número de Empresas Certificadas dentro del padrón”, agrega el informe oficial.

Hay un sector de empresas locales de servicios que concentran un importante nivel de contrataciones y que reúnen entre 10 a 15 años de experiencia en la provincia, pero no quieren tramitar el certificado, porque no ven beneficios en hacerlo. Lo mismo las tratadoras de residuos, que no figuran como empresas locales, y son firmas que facturan millonarias sumas y son contratadas por operadoras, pero para no tiene certificado.

“El gobierno instaló que las empresas de servicio y operadoras no contratan empresas locales y no superan el 20% y eso no es real. A nivel local se contratan en el orden de 1.000 empresas y es información que la provincia tiene porque nos obligan a presentársela todos los años, pero este año hicieron ese recorte”, agregó a la polémica una fuente de la industria en estricto off the record.

Posteriormente de la publicación del informe de la autoridad de aplicación, representantes de diversas federaciones y cámaras se reunieron para “discutir” sobre el nivel de contratación local y “analizar” alternativas de mejora. Al mismo tiempo fueron citados a la Legislatura donde se apoyaron en los datos publicados para remarcar la necesidad de la reforma de la ley de Compre Neuquino actual.