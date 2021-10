Valcheta suma y concreta obras con vista al futuro

Hoy, la localidad de Valcheta, la más antigua de la Región Sur rionegrina, está celebrando 188 años de vida. Y este nuevo aniversario encuentra a los vecinos atravesando un punto de inflexión. Atrás está quedando una pandemia con marcadas secuelas en una comunidad que, a pesar de lo vivido en estos dos últimos años, busca salir adelante unida y con el único objetivo de seguir creciendo.

Los festejos comenzarán a las 14 con un nutrido programa de actividades que incluye, además del acto protocolar, la inauguración de la oficina de Licencia Nacional de Conducir, recorrido de obras, firma de convenios y importantes anuncios.

La actualidad sorprende a este pintoresco lugar de este provincial, en el que viven unos 7.500 vecinos, muy activo y con muchos proyectos. Apuntado en la obra pública y una producción agrícola ganadera que pasa por un momento aceptable y que le imprimen importantes recursos económicos al pueblo.

Yamila Direne, jefa comunal.

“Valcheta, es una gran familia. Lógicamente la pandemia ha dejado muchas secuelas. No solo en la salud de las personas, sino en el corazón de los valchetenses. Se han ido pastores, abuelos, amigos, familiares. Acá nos conocemos todos. Y todos tenemos un profundo dolor. Pero unidos y transitando ese dolor como se puede, buscando siempre salir adelante” señala intendente Yamila Direne (UCR), quien hace cinco meses sufrió la pérdida de su padre, el ex intendente Yamil Direne, por causa del covid.

Cuatro meses después de asumir, la joven jefa comunal (31 años), debió enfrentar una gestión que se fue complejizando ante la situación sanitaria y la crisis económica del país. Con ingenio, austeridad y el apoyo de los vecinos, logró sacar adelante a esta comunidad. Haber recibido un municipio ordenado y sin deudas, y el poder de gestión de la nueva administración, fue y es fundamental.

“La situación que estamos viviendo a nivel país es muy compleja y nosotros no estamos exentos. Ha repercutido muy fuerte en la pandemia, pero hemos tratado de no bajar los brazos y mantenernos en activos, dentro de nuestras posibilidades”.

¿Cómo ha podido salir adelante?

“Tuvimos y tenemos mucha obra pública, y también emprendimientos privados. Eso nos permite generar mano de obra y inyectar importantes recursos a la economía local. Muchas de las obras son delegadas al municipio. Tratamos de dar respuestas a las demandas y contener a nuestros vecinos”.

¿Valcheta es radical, la relación con provincia y Nación que son de otro signo político es buena?

“Sí, absolutamente. Debe ser así. Quienes tenemos la posibilidad y responsabilidad de gobernar un pueblo, debemos dejar las diferencias políticas para épocas de elecciones y en el medio gobernar y gestionar por el bien común. En este caso por los ciudadanos de Valcheta. Estamos trabajando con varios programas de Nación, y con mucha obra delegada y programas de provincia. También la provincia nos ayuda a gestionar ante Nación”.

¿Cómo está el municipio en lo económico financiero?

“Tengo que agradecer a quien estuvo en las gestiones anteriores. Recibimos un municipio ordenado, sin deudas y con mucha gestión. Le dimos continuidad y eso dio autonomía y nos permitió afrontar la pandemia sin tener que pedir ayuda. El año pasado y este, hemos otorgado un incremento salarial anual del 50% para acompañar, de alguna forma el proceso inflacionario, pagamos los sueldos en tiempo y forma y no tenemos deudas. Estamos haciendo obras con recursos propios y afrontando el inicio de las obras delegadas, también con recursos propios. “Estamos bien, cuidando los recursos que tenemos”.

La oficina de Licencia Nacional de Conducir será inaugurada hoy.

¿Poco a poco a se van liberando actividades, como repercute esta situación en comunidad?

“Estamos recuperando nuestra esencia. Reencontrándonos y con muchas ganas de estar bien. Siempre tuvimos mucho deporte, cultura, actividades recreativas al aire libre y encuentros. Y las extrañábamos mucho. Hay algo que nos dejó como enseñanza la pandemia que es la necesidad de coordinar entre las distintas instituciones de ayudarnos, de valorar el trabajo que hacemos. Y después de lo que nos tocó vivir, valorando muchas cosas. La seguridad que tenemos en estos pueblos. Somos privilegiados, nos cuidamos entre todos. Siempre hay algunas cosas que corregir, pero estamos muy bien como comunidad”.

¿El proceso electoral ha tenido alguna implicancia en los vecinos?

“Durante las elecciones siempre hay confrontamiento, divisiones y grietas. Puedo decir con orgullo que eso no ocurre en Valcheta. Lógicamente están los tres partidos más conocidos apoyando a sus candidatos, pero todo el tiempo de campaña ha sido muy tranquilo”.

¿Que anhelos tiene para su pueblo?

“Mis anhelos son comunes a los vecinos. La sucursal bancaria, el SUM de la escuela primaria 15, que está próximo a licitarse, poder concretar la construcción de nuevas lagunas para las cloacas, el gas para la zona rural, la construcción de una nueva cisterna de agua potable, que sigamos viviendo en paz y comunidad, cuidándonos entre otros, y que prosperen las gestiones que estamos haciendo ante los gobiernos provincial y nacional”.

Las remodelaciones del hospital también avanzan.

La obra pública apuntala la economía local



A través de distintos programas nacionales como el Argentina Hace y Municipios de Pie, y provinciales, y también bajo la modalidad de “delegada” el municipio de Valcheta ejecuta importantes obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos, embellecer la localidad e incrementar la producción.

Más de 4.000 metros de veredas, 80 cuadras de pavimento, plazas, cruces de calles, viviendas, cordón cuneta, el portal del acceso oeste por la ruta nacional 23, obras escolares, ampliaciones de redes de agua gas, electricidad y clocacas, y la reconstrucción de la oficina del Bosque Petrificado, se suman a la modelación del hospital “Dr. Raúl Fernícola”, a la recuperación del Destacamento Policial del paraje Chanquín y la Optimización del Sistema de Riego del Arroyo Valcheta.

4.000 metros de vereda están en marcha.

“Estamos en la etapa final de algunas obras, como los cordones cunetas y los cruces de calle, la puesta en valor y la optimización del sistema de riego” detalló Direne y agregó que las obras que se ejecutan bajo la modalidad “delegada” generan un esfuerzo muy grande por parte de los empleados municipales y repercute favorablemente en la comunidad. “Tenemos empleados a pintores, soldadores, carpinteros, albañiles, etc. Además los corralones de materiales de construcción trabajan muy bien y eso se nota en la economía local. Le hace muy buen a nuestro pueblo” añadió.

Hoy se anunciará la construcción de 20 viviendas con el IPPV y se realizará la firma del convenio con Suelo Urbano para llevar los servicios básicos a 36 lotes y de una cesión de terrenos fiscales al municipio para diagramar 45 lotes.

Trabajos en el portal del acceso oeste por la ruta nacional 23 llevan buen ritmo.

“El banco Patagonia no tiene interés en Valcheta”



La apertura de una sucursal bancaria en la localidad, forma parte de las largas gestiones que viene realizando el municipio desde hace muchos años. Es una necesidad para una comunidad que cuenta con un solo cajero automático con funciones limitadas y debe viajar hasta San Antonio -240 kilómetros ida y vuelta-, a Sierra Grande -330- o a Los Menucos -384- para poder realizar depósitos o retirar una tarjeta, entre otros trámites.

A pesar que el último contrato firmado por el gobierno provincial y el Banco Patagonia para que continúe siendo el agente financiero, establece la apertura de sucursales en aquellas localidades con más de 5.000 habitantes, en Valcheta todavía no se concreta y las posibilidades son remotas.

“El Banco Patagonia no tiene intensiones de instalarse en Valcheta. Ya llevamos 13 años de gestiones contínuas, de distintas maneras y con todos los fundamentos existentes, pero las autoridades del banco no tienen la intención, ni el compromiso. Vacheta no figura en su plan de trabajo. Fuí muchas veces a Buenos Aires, he dialogado con las autoridades y me han hecho saber que no tienen intensiones de instalarse acá” señala la jefa comunal.

En números 7.500 habitantes tiene actualmente la localidad de Valcheta.

Respecto a la cantidad de habitantes afirmó que “se basan por lo que dice Wikipedia” -3550-, y no por el último censo o por la cantidad de vecinos conectados a los distintos servicios. “Tenemos una amplia zona rural, las necesidades desde lo social no han sido contempladas desde el Banco Patagonia. Las gestiones han sido desgastantes y la verdad que lo que hemos recibido desde el otro lado, no ha sido bueno” agregó.

Mañana -6 de octubre- la jefa comunal viaja a Buenos Aires para poder avanzar en las gestiones que realiza con las autoridades del Banco Nación, entidad que tiene intenciones de abrir en esta localidad una Oficina de Atención Permanente. “Nos acepta como zona de influencia todo el Departamento 9 de Julio y el Departamento Valcheta y la instalación de un cajero de la red Link que no tenemos. Durante la pandemia, los jubilados o la personas que cobran algún beneficio de Nación muchas veces tuvieron que viajar a San Antonio. Necesitamos una sucursal bancaria y vamos a avanzar en las gestiones con el Banco Nación para poder lograrla” sentenció.

Hasta que se privatizó, Valcheta tenía una sucursal del ex Banco Provincia de Río Negro. Desde 1996, la localidad viene gestionando la apertura de una nueva sucursal bancaria.