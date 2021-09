Valeria Lynch y Mariano Martínez contaron detalles de su relación: “Él no hablaba nada”

Valeria Lynch y Mariano Martínez visitaron el programa Los Mammones que se emite en América. Ambos están en pareja desde hace unos años. En ese contexto contaron detalles de cómo iniciaron el vínculo.

Sentados en el living del programa que conduce Jey Mammon la pareja reveló que todo comenzó cuando él produjo artísticamente el disco “Extraña dama del rock”, en el que Valeria interpretó distintos clásicos del rock argentino.

“Bajó el rating, ¿no? porque seguro había gente que pensaba que iba a venir el actor…”, bromeó el cantante. Minutos después la pareja indicó que la cuarentena los motivó a montar una huerta en la casa en la que viven, un viejo anhelo del artista. ¨Yo dejé de comer carne, para acompañarlo a él”, acotó Valeria, al tiempo que Mariano contó que es vegetariano desde los 18 años.

Respecto a cómo se conocieron, el cantante contó: “Me llamó Álvaro Villagra, el dueño del estudio en el que Valeria iba a grabar su disco. Y me dijo: ‘Valeria va a grabar Arrancacorazones’”, dijo. Y ella completó: “A mí me gustaba ese tema. Yo conocía a Attaque, pero nunca habíamos estado frente a frente con Mariano.

“Yo llegué al estudio y ella estaba con Gastón, el pianista del disco, tocando y sacando tonos. Llegué y me senté a un costado… Nadie me hablaba”, recordó Mariano. “Él no hablaba nada. Yo decía: ‘Este no habla’. No hablamos”, dijo Valeria. “Se me ocurrió una idea y dije: ‘En esta parte, por ahí queda mejor tu voz… acá puede ir la guitarra…’”. Y ahí me dijeron: ‘Perfecto, queremos que seas el productor del disco”, contó Mariano. “Álvaro, fue Álvaro el que dijo eso”, completó ella.

“Después empecé a acompañar a Valeria en sus shows, porque estaba presentando un material nuevo. Y en el momento del show, ella decía: ‘Mi productor, Mariano Martínez, de Attaque 77′. Y yo tocando en los shows de Valeria Lynch, una experiencia increíble”, agregó él sobre ese momento en que comenzó la relación. “Yo veía que desde afuera él me observaba mucho”, completó Valeria.

Tiempo después, el guitarrista recordó también se cruzaron antes de relacionarse como pareja. “En el 2006 Valeria nos presentó a nosotros antes de un show. Fue en Villa María, fuimos con Attaque y ella nos presentó. Y después, durante el show, cuando tocamos ‘Arrancacorazones’, yo dije: ‘Esta canción está buena para que la cante Valeria’. Y 12 años después la grabó. Fue premonitorio”, dijo Martínez.