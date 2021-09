Bake Off: el novio de Agustina Fontenla se refirió al homenaje que le rindieron a Agus

Después del homenaje que Damián Betular le rindió a Agustina Fontenla en el primer programa de Bake Off, su pareja contó cómo lo vivió.

Nicolás Schmollinger, en diálogo con el diario La Nación, se refirió al emotivo detalle por parte de Bake Off en general, y Damián Betular en particular.

“La verdad es que no pude ver el programa en vivo, nosotros no sabíamos nada. Hace un par de semanas me escribió Betular mandando un saludo para la familia, contando que habían vuelto a grabar y que tenía a Agus muy presente, pero desde el programa no sabíamos nada. Yo me enteré del homenaje por algunos amigos, y un diario local (de Río Negro), pero sí vi, porque me lo enviaron por video, el homenaje que le hicieron a Agus. Es muy lindo que la recuerden con tanto cariño y les agradezco muchísimo por tenerla presente”, aseguró emocionado Schmollinger.

Fuente: Primicias Ya