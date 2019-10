Vecinos de Huiliches preocupados por al escalada de violencia

Una seguidilla de entraderas en el barrio Huiliches tiene en jaque a los vecinos y en los últimos días autoridades de la Policía mantuvieron reuniones con 30 vecinales de la ciudad para coordinar acciones contra el delito.



El martes por la mañana una familia fue asaltada con mucha violencia, los ataron y a punta de armas de fuego les desvalijaron la casa. Ese mismo día había robado a otra familia mientras dormían.



El presidente de la vecinal del barrio Huiliches, Alfredo Aguilera, confirmó que hubo al menos tres robos en un lapso de 48 horas en el sector que se ubica en el oeste de la ciudad.



Los hechos fueron en una vivienda de la calle Aurelio García, otro en Rufino Ortega y el último en la calle Maestros Puntanos.



El dato 2 patrulleros están asignados a recorrer el barrio que tiene 40.000 habitantes, según informaron desde la comisión vecinal.

Los últimos dos fueron en un lapso de tres horas, el de Rufino Ortega fue el martes a las cinco de la madrugada cuando la familia estaba durmiendo. Allí los ladrones ingresaron y lograron llevarse numerosas pertenencias. Los dueños se dieron cuenta del hecho unas horas más tarde cuando se levantaron y notaron que los habían desvalijado.



A las ocho la de la mañana se repitió una situación similar en Maestros Puntanos al 150, pero allí las víctimas padecieron 40 minutos de terror porque los asaltantes tomaron por sorpresa a una mujer y su hijo, los maniataron a punta de arma con alambres y también le sustrajeron pertenencias.



Cada casa parece un bunker. Hay que salir y pedirle a un vecino que mire la casa. La gente está muy preocupada por la situación". Alfredo Aguilera es el presidente de la comisión vecinal.

Estos episodios obligaron a autoridades policiales a mantener reuniones con diversas sociedades vecinales que padecen problemas de inseguridad. Trascendió que el miércoles por la noche hubo un encuentro con unos 30 referentes, donde se coordinaron acciones a seguir. Al respecto, Aguilera sostuvo que “se va a realizar una conferencia de prensa la semana que viene donde se van a dar a conocer las medidas”.



Por otro lado, el vecinalista reconoció que en su barrio la presencia policial es escasa. Huiliches depende de la Comisaría 21 del barrio Melipal y en ese contexto señaló que por la zona solo hay “dos patrulleros para 40.000 personas, si la policía no recorre a pie estamos mal. Tenemos muy buen dialogo con la policía, pero pasan estas cosas que te sacan de quicio y te dejan fuera de todas planificación orgánica y de trabajo como institución”.



Describió que en el barrio hay gran temor y que los vecinos deben tomar numerosas medidas para cuidarse por sus propios medios.

“Para no quedar expuestos, la gente está muy alterada porque no sabe como salir de la casa, tiene que dejar un perro, alarmas y cámaras. Cada casa parece un bunker, tenés que salir y pedirle a los vecinos que te miren la casa, es terrible y no podemos seguir así” concluyó el vecinalista.