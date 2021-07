Vélez quedó afuera de la Libertadores por errores propios

La caída 3 a 1 ante Barcelona en Guayaquil dejó a Vélez eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino cometió muchos errores en una instancia importante y los pagó muy caro.

El equipo de Mauricio Pellegrino había ganado 1-0 en Liniers la semana pasada, pero Carlos Garcés asistió a Adonis Preciado, quien definió de caño a los 23’ para igualar la serie de manera transitoria en favor del local.

El Fortín reaccionó y logró el gol de visitante que necesitaba mediante Juan Martín Lucero a los 3’ del complemento. Sin embargo, no aprovechó su momento y pagó caro dos errores graves.

Sobre los 23’ hubo un evitable penal del ingresado Nazareno Romero que le permitió a Gabriel Cortez (a él le cometieron la infracción) cambiarlo por gol.

Ese resultado clasificaba al conjunto argentino, pero a falta de 10 minutos, Tomás Guidara y Matías De los Santos mostraron falta de coordinación en un rechazo defensivo, circunstancia que fue aprovechada por Perlaza para meter un sablazo bajo, que se tradujo en el 3-1 definitivo.

Síntesis

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros y Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina; Emanuel Martínez, Gabriel Cortez y Adonis Preciado; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Miguel Brizuela; Santiago Cáseres y Federico Mancuello; Ricardo Centurión, Lucas Janson y Agustín Bouzat; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: PT 23 Preciado (B). ST 3 Lucero (VS); 23m. Cortez (B) de penal; 35m. Perlaza (B)Cambios en el segundo tiempo: 10m. Gonzalo Mastriani por Molina (B); 12m. Nazareno Romero por Brizuela y Gerónimo Poblete por Mancuello (VS); 24m. Michael Carcelén por Piñatares (B); 28m. Luca Orellano por Centurión (VS); 29m. Nicolás Garayalde por Janson (VS); 33m. Jonathan Perlaza por Cortez y Matías Oyola por E. Martínez (B); 37m. Cristian Tarragona por Cáseres (VS)

Amonestados: Piñatares, Cortez (B) Mancuello, Brizuela, De los Santos, Janson, Cáseres, Tarragona (VS)

Estadio: Monumental (Guayaquil) Arbitro: Piero Maza (Chile)