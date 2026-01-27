Fantasmas eléctricos, el nuevo experimento para hacer con los más chicos
Una actividad para hacer durante el verano y para aprender jugando. En esta edición ponemos en acción la electricidad estática.
¿Alguna vez lograste hacer volar a tus propias creaciones? En esta sección, dedicada a las infancias y a fomentar su curiosidad natural, enseñaremos una experiencia que no te vas a olvidar.
¡A poner manos a la obra y a disfrutar de una tarde diferente!. En esta edición, con pocos utensilios, lograremos resultados geniales.
¿Qué necesitamos para hacer nuestros fantasmas eléctricos?
Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:
- Servilletas
- Cinta adhesiva
- Marcador
- Tubo de PVC
- Toalla
- Tijeras
Paso a paso para hacer nuestros fantasmas eléctricos
Paso 1: Lo primero que haremos es dibujar nuestras criaturas en la servilleta. Para este experimento elegimos fantasmas, pero puede ser lo que quieras.
Paso 2: Ahora a recortarlos por el borde. Las servilletas, generalmente son de doble capa, así que separalas. La idea es que los fantasmas sean muy livianos.
Paso 3: Ahora tomamos la cinta, cortamos un pedacito y pegamos los fantasmas en alguna superficie. Cuidado que solo tienen que quedar adheridos por una puntita.
Paso 4: Luego frotamos el tubo de PVC con una toalla y lo acercamos a los fantasmas.
Paso 5: ¡Se mueven! Nuestros fantasmas cobraron vida y ahora si que ¡vuelan!
Pero ¿Por qué pasa esto?
Cuando frotamos el tubo de PVC con la toalla se carga negativamente. Al acercarlo a los fantasmas, las cargas del papel se separan: las negativas se alejan y las positivas se acercan al tubo.
Esa atracción entre cargas hace que los fantasmas se levanten como si tuvieran vida propia.
Lo que sucede es electricidad estática en acción.
Fuente: @tati_laprofe
Comentarios