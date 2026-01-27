Fantasmas eléctricos, el nuevo experimento para hacer con los más chicos

Un nuevo experimento para hacer con los más chicos. Foto: Matías Subat

¿Alguna vez lograste hacer volar a tus propias creaciones? En esta sección, dedicada a las infancias y a fomentar su curiosidad natural, enseñaremos una experiencia que no te vas a olvidar.

¡A poner manos a la obra y a disfrutar de una tarde diferente!. En esta edición, con pocos utensilios, lograremos resultados geniales.

¿Qué necesitamos para hacer nuestros fantasmas eléctricos?

Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:

Servilletas

Cinta adhesiva

Marcador

Tubo de PVC

Toalla

Tijeras



Paso a paso para hacer nuestros fantasmas eléctricos

Paso 1: Lo primero que haremos es dibujar nuestras criaturas en la servilleta. Para este experimento elegimos fantasmas, pero puede ser lo que quieras.

Hay que usar la creatividad. Dibujá la criaturas que quieras ver volar. Foto: Matías Subat

Dibujá la cantidad que quieras. Foto: Matías Subat

Paso 2: Ahora a recortarlos por el borde. Las servilletas, generalmente son de doble capa, así que separalas. La idea es que los fantasmas sean muy livianos.

Con paciencia recortá tu dibujo por los bordes. Foto: Matías Subat

Le podés agregar colores o simplemente dejarlos con fondo blanco. Foto: Matías Subat

Paso 3: Ahora tomamos la cinta, cortamos un pedacito y pegamos los fantasmas en alguna superficie. Cuidado que solo tienen que quedar adheridos por una puntita.

Elegir una superficie plana es clave para este experimento. Foto: Matías Subat

Solo hay que pegar nuestras creaciones de una puntita. Foto: Matías Subat

Paso 4: Luego frotamos el tubo de PVC con una toalla y lo acercamos a los fantasmas.

Frotamos la toalla en el tubo de PVC. Foto: Matías Subat

Paso 5: ¡Se mueven! Nuestros fantasmas cobraron vida y ahora si que ¡vuelan!

Al acercar el tubo a las criaturas veremos cómo se empiezan a mover. Foto: Matías Subat

Frota la toalla en el tubo e intenta hacer bailar a las criaturas las veces que quieras. Foto: Matías Subat

Pero ¿Por qué pasa esto?

Cuando frotamos el tubo de PVC con la toalla se carga negativamente. Al acercarlo a los fantasmas, las cargas del papel se separan: las negativas se alejan y las positivas se acercan al tubo.

Esa atracción entre cargas hace que los fantasmas se levanten como si tuvieran vida propia.

Lo que sucede es electricidad estática en acción.

Fuente: @tati_laprofe

