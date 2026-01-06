Verano 2026: ciencia en ojotas para hacer con los más chicos
Una experiencia para hacer con las infancias durante las vacaciones de verano y para aprender jugando. En esta edición hacemos ¡Monstruos espumosos!
El verano se presta para experimentar y para dejarse sorprender. Es un gran momento para pasar con los más peques, animarse a hacer ciencia y disfrutar de sus resultados.
En esta edición compartimos un experimento muy fácil para proponerles y hacer con ellos: ¡Monstruos espumosos! Seguí el paso a paso.
¿Qué necesitamos para hacer nuestros monstruo espumoso?
Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:
- Frasco de vidrio
- Marcadores y papel para decorar el frasco (opcional)
- Una clara de huevo
- Bicarbonato de sodio
- Colorante (opcional)
- Vinagre
Paso a paso para hacer nuestro monstro espumoso
Paso 1: Antes de empezar les recomendamos que decoren el frasco. Pueden ponerle cara de monstruo o de cualquier animal que les guste. Pueden hacerlo con marcador o imprimir y recortar unos ojos, una boca y pegarlo.
Ahora sí ¡manos a la obra!
Paso 2: Partimos un huevo pero, cuidado, solo nos vamos a quedar con la clara.
Colocamos la clara de huevo en el recipiente.
Paso 3: Después añadimos una cucharada de bicarbonato de sodio. También le podemos sumar unas cuantas gotas de colorante, pero es opcional. Mezclamos todo.
Paso 4: Ahora sumamos unos 100 mililitros de vinagre.
Paso 5: Y…….¡Aparece la magia! La espuma crece y crece. Y nuestro monstruo se convierte en ¡Espumoso!
¡Que espectáculo!
Pero ¿Por qué pasa esto?
La clara del huevo tiene albúmina, una proteína que ayuda a formar espuma.
Cuando el vinagre reacciona con el bicarbonato de sodio se produce dióxido de carbono, un gas.
Este gas queda atrapado dentro de la clara de huevo, que forma una red que sostiene las burbujas. Gracias a eso, la espuma se vuelve más espesa y dura más tiempo, como una crema. Sin la clara, las burbujas se romperían rápido y el efecto sería menor.
