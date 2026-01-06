Verano 2026: ciencia en ojotas para hacer con los más chicos

El verano se presta para experimentar y para dejarse sorprender. Es un gran momento para pasar con los más peques, animarse a hacer ciencia y disfrutar de sus resultados.

En esta edición compartimos un experimento muy fácil para proponerles y hacer con ellos: ¡Monstruos espumosos! Seguí el paso a paso.

¿Qué necesitamos para hacer nuestros monstruo espumoso?

Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:

Frasco de vidrio

Marcadores y papel para decorar el frasco (opcional)

Una clara de huevo

Bicarbonato de sodio

Colorante (opcional)

Vinagre

Paso a paso para hacer nuestro monstro espumoso

Paso 1: Antes de empezar les recomendamos que decoren el frasco. Pueden ponerle cara de monstruo o de cualquier animal que les guste. Pueden hacerlo con marcador o imprimir y recortar unos ojos, una boca y pegarlo.

Ahora sí ¡manos a la obra!

Un frasco de vidrio, lo primero que necesitás para empezar a experimentar. Foto: Matías Subat

Paso 2: Partimos un huevo pero, cuidado, solo nos vamos a quedar con la clara.

Colocamos la clara de huevo en el recipiente.

Solo hay que sumar la clara de huevo. Foto: Matías Subat

Paso 3: Después añadimos una cucharada de bicarbonato de sodio. También le podemos sumar unas cuantas gotas de colorante, pero es opcional. Mezclamos todo.

Con una cucharada de bicarbonato de sodio alcanza. Foto: Matías Subat

Paso 4: Ahora sumamos unos 100 mililitros de vinagre.

El vinagre, un elemento importante en este experimento. Foto: Matías Subat

Paso 5: Y…….¡Aparece la magia! La espuma crece y crece. Y nuestro monstruo se convierte en ¡Espumoso!

¡Que espectáculo!

De a poco la espuma crece. Foto: Matías Subat

¡Nuestro monstruo espumoso ya esta listo! Foto: Matías Subat

Pero ¿Por qué pasa esto?

La clara del huevo tiene albúmina, una proteína que ayuda a formar espuma.

Cuando el vinagre reacciona con el bicarbonato de sodio se produce dióxido de carbono, un gas.

Este gas queda atrapado dentro de la clara de huevo, que forma una red que sostiene las burbujas. Gracias a eso, la espuma se vuelve más espesa y dura más tiempo, como una crema. Sin la clara, las burbujas se romperían rápido y el efecto sería menor.

Fuente: @tati_laprofe



