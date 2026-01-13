Verano 2026: Ciencia en ojotas, un experimento para dejarse sorprender

¡Manos impermeables! Un experimento en el que vamos a meter las manos en el agua y ¡saldrán secas!. Foto: Matías Subat

La ciencia no es solo para adultos, también es para los más chicos. En esta sección traemos una nueva experiencia con el paso a paso para fomentar la curiosidad de los niños a través de la exploración y observación.

¡A despejar la mesa que ya llega una nueva aventura!

¿Qué necesitamos?

Antes de empezar asegurate de tener todos los elementos para hacer este experimento.

Para ¡Manos impermeables! vas a necesitar:

-Frasco o recipiente transparente

-Talco

-Agua

Paso a paso para hacer nuestro ¡Manos impermeables!

Paso 1: Primero vamos a buscar un frasco. Si es de vidrio, mejor, así se podrá ver el proceso del experimento. También puede ser una ensaladera o cualquier recipiente transparente.

Después le ponemos agua.

Un frasco con agua, lo primero que se necesita para empezar el experimento. Foto: Matías Subat

Paso 2: Buscamos talco y lo ponemos en una taza.

Esto nos permitirá trabajar de manera más cómoda.

El talco es el elemento mágico del experimento. Foto: Matías Subat

Paso 3: Después vamos a esparcir el talco encima del frasco con agua.

La idea es crear una capa gruesa. Por eso, hay que tener paciencia.

De a poco, ir colocando talco. Foto: Matías Subat

Paso 4: ¡Ahora a divertirnos!

Introducimos los dedos en el frasco con agua y….

¡Ahora, a meter los dedos en el agua! Foto: Matías Subat

Paso 5: ¡No se mojan!

¡Salen secos!

¡Salen secos! Foto: Matías Subat

Pero ¿Por qué pasa esto?

El talco está formado principalmente por silicato de magnesio hidratado, una sustancia que tiene propiedades hidrofóbico, es decir, que rechaza el agua.

Además, no se disuelve en agua y no se hunde (aunque si lo mojas por completo, si lo hace). Así que, al introducir los dedos tenemos una capa protectora que evita el contacto directo con el agua y los dedos salen secos.

Fuente: @tati_laprofe



