Verano 2026: Lecturas bajo el sol, las recomendaciones para leer en vacaciones

Lecton, la librería café de Diario RÍO NEGRO recomienda libros para disfrutar bajo la sombrilla, frente al mar, al lado de la pileta o simplemente en ojotas.

Tres consejos para que lea toda la familia, grandes, jóvenes y chicos.

Para adultos: “El Sistema del Tacto” de Alejandra Costamagna

Ania, la protagonista de esta novela, recibe una petición de su padre: que acuda en representación de la familia a despedir a su tío Agustín, quien agoniza al otro lado de la cordillera. Para hacerlo la mujer emprenderá un viaje de mil quinientos kilómetros, que será también una huida del presente y un desplazamiento hacia las fronteras difusas de la memoria.

En un despliegue de episodios y temporalidades que van desde los años setenta del siglo XX hasta las primeras décadas del XXI, con saltos hacia un pasado aún más lejano, los protagonistas de »El sistema del tacto» irán experimentando la agonía de sus raíces y la sensación de verse como extranjeros en los lugares que habitan. Pero no se trata solo de territorios geográficos, sino también de las familias, los afectos y las lenguas que les toca compartir. Ania y Agustín, unidos por una genealogía interrumpida y reflejados en una suerte de espejo involuntario: Ania y un padre cada vez más lejano en su extranjería chileno-argentina; Agustín y una madre –la omnipresente Nélida– cuya mente va siendo invadida por la desmemoria y el trauma histórico desde su Piamonte de origen, esa Italia de emigrantes para la que Argentina era la promesa de la América productiva y soñada.

Sobre la autora:

Alejandra Costamagna, nacida en marzo de 1970 en Santiago, es de familia de origen argentina que huyo a Chile en 1967, estudió periodismo en la universidad Diego Portela y más tarde realizó una maestría en literatura.

Su carrera literaria comenzó en 1994 cuando recibió una beca para escribir su primera novela «En voz Baja». Dos años después publicó «Ciudadano en retiro» ambas obras recibieron criticas muy positivas de parte de Roberto Bolaño.

Para adolescentes: “El príncipe cruel” de Holly Black

«El príncipe cruel», una novela para jóvenes. Foto: Cecilia Maletti

Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y, junto con sus hermanas, fue trasladada a la traicionera Corte Suprema de Faerie. Diez años más tarde, lo único que Jude desea, a pesar de ser una simple mortal, es sentir que pertenece a ese lugar. Pero la mayoría de los seres feéricos desprecian a los humanos. Especialmente el príncipe Cardan, el hijo más joven y perverso del rey supremo.

Para hacerse un hueco en la corte, Jude deberá enfrentarse a él. Y afrontar las consecuencias. Como resultado, se verá envuelta en una red de intrigas entre inmortales, y descubrirá su propia habilidad para el derramamiento de sangre. En esencia, es una historia de fantasía oscura sobre una mortal que se rebela contra las reglas de un mundo hostil, usando su ingenio y determinación para ascender en el peligroso juego de la política feérica.

Sobre la autora:

Holly Black (Nueva Jersey, 10 de noviembre de 1971) es una escritora y editora estadounidense, conocida por escribir «Las crónicas de Spiderwick», una serie de cinco libros de fantasía para niños, la serie de libros «Magisterium» con Cassandra Clare y la trilogía «Los habitantes del aire».

La primera novela de Holly Black, »El tributo: Un cuento de hadas moderno» fue publicada en 2002 y cuenta con dos secuelas, también »Las crónicas de Spiderwick» junto con Tony DiTerlizzi, y es su más famosa obra la cual cuenta con una secuela llamada »Más allá de las crónicas de Spiderwick» (2007).

Para infancias: “El corazón y la botella” de Oliver Jeffers

La historia está protagonizada por una niña curiosa e imaginativa que disfrutaba compartiendo su tiempo con otro personaje que podemos identificar como su abuelo, quien la acompañaba en sus aventuras y le leía historias fascinantes sentado en su sillón.

Pero un día el sillón aparece vacío y se empieza a sentir insegura, por lo que decide encerrar su corazón en una botella para protegerlo. No obstante, con el tiempo descubre que el corazón en la botella pesa demasiado y no le permite seguir disfrutando de la vida. Al final, gracias a la ayuda de una pequeña niña que nos recuerda a la propia protagonista al inicio de la historia, libera su corazón y el sillón deja de estar vacío.

Se trata de un álbum ilustrado cargado de metáforas, algunas de ellas expresadas solo a través de imágenes, que según el grado de madurez y sensibilidad del lector pueden tener diferentes interpretaciones.

Sobre el autor:

Oliver Jeffers nació en Port Hedland, Australia, en 1977. Es un artista, ilustrador y escritor. Se graduó en la Universidad de Ulster en 2001.

Jeffers ha cultivado diversas formas de arte (pintura, instalaciones, ilustración, creación de álbumes ilustrados) y su obra ha sido expuesta en varias ciudades europeas, americanas y en Australia. Es sobre todo conocido por sus álbumes ilustrados para niños publicados por Philomel-Penguin en Estados Unidos y por Harper Collins en el Reino Unido.