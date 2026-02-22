¡Que no se termine el verano! Llega la Fiesta de la Marea 2026 a San Antonio Oeste con música, sabores y feria local

Dos jornadas que invitan a vecinos y turistas a vivir la costa rionegrina con todos los sentidos. Foto: archivo.

Con el sonido de las olas como escenario natural y la costanera como punto de encuentro, el 6 y 7 de marzo se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Marea en el Balneario Los Tamariscos, en San Antonio Oeste.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir dos jornadas que combinan música, gastronomía y producción local, en un evento que ya forma parte del calendario cultural de la región y que pone en valor la identidad costera.

Dos días frente al mar

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de:

Shows musicales en vivo , con artistas que subirán al escenario para ponerle ritmo a la celebración.

, con artistas que subirán al escenario para ponerle ritmo a la celebración. Paseo gastronómico , con una variada oferta de sabores regionales.

, con una variada oferta de sabores regionales. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas y productos elaborados por talento local.

La fiesta se desarrollará frente a la costanera del balneario, en un entorno natural que cada año convoca a familias, turistas y residentes de toda la zona.

«¡El mar nos une!» es el lema que acompaña esta edición y que resume el espíritu del encuentro, celebrar la cultura, la producción y la vida junto al mar.