¡Que no se termine el verano! Llega la Fiesta de la Marea 2026 a San Antonio Oeste con música, sabores y feria local
Dos días frente al mar con música en vivo, sabores regionales y una feria de artesanos que refleja lo mejor de San Antonio Oeste.
Con el sonido de las olas como escenario natural y la costanera como punto de encuentro, el 6 y 7 de marzo se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Marea en el Balneario Los Tamariscos, en San Antonio Oeste.
La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir dos jornadas que combinan música, gastronomía y producción local, en un evento que ya forma parte del calendario cultural de la región y que pone en valor la identidad costera.
Dos días frente al mar
Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de:
- Shows musicales en vivo, con artistas que subirán al escenario para ponerle ritmo a la celebración.
- Paseo gastronómico, con una variada oferta de sabores regionales.
- Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas y productos elaborados por talento local.
La fiesta se desarrollará frente a la costanera del balneario, en un entorno natural que cada año convoca a familias, turistas y residentes de toda la zona.
«¡El mar nos une!» es el lema que acompaña esta edición y que resume el espíritu del encuentro, celebrar la cultura, la producción y la vida junto al mar.
