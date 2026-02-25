Fiesta de la Marea 2026 en San Antonio Oeste: grilla completa, horarios y todo lo que hay que saber
El tradicional evento de la costa rionegrina ya tiene programación definida. Artistas locales y regionales se presentarán durante dos noches con entrada libre y gratuita.
El balneario Los Tamariscos, en San Antonio Oeste, será escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Marea. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos locales frente al mar.
La XIV edición del tradicional evento contará con una nutrida grilla de artistas locales y regionales, con propuestas que abarcan danza, folklore, murga y música popular.
La organización cuenta con el acompañamiento del Municipio San Antonio y Emprotur, consolidando a la fiesta como una de las celebraciones más importantes del calendario cultural de la región.
Viernes 6 de marzo
La primera noche comenzará a las 21 con el siguiente cronograma:
- 21: Murga «Guarda que Vengo»
- 21:25: Ballet Amigos por la Danza
- 21:50: Gael Gutierre
- 22:25: Gualicho Ballet
- 22:50: Agrupación Martín Fierro
- 23:15: Chamameceros del Sur
- 00:20: La Hoja
Sábado 7 de marzo
La segunda jornada dará inicio a las 20:30 y tendrá como cierre un show central:
- 20:30: Escuela de Danzas Alcalá
- 20:55: Hernán Cuevas
- 21:20: Agrupación Saco Viejo
- 21:55: Máximo Gutierre
- 22:20: Mariela Migone
- 22:55: Tiana Chávez
- 23:40: Alta Dosis
- 00:30: Nene Malo
El reconocido dúo de cumbia será el encargado de cerrar la fiesta el sábado a las 00:30, con un repertorio que invita al público a bailar y despedir la edición 2026 a pura música.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar