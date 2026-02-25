Fiesta de la Marea 2026 en San Antonio Oeste: grilla completa, horarios y todo lo que hay que saber

Durante dos noches, Los Tamariscos será punto de encuentro para disfrutar. Foto: archivo.

El balneario Los Tamariscos, en San Antonio Oeste, será escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Marea. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos locales frente al mar.

La XIV edición del tradicional evento contará con una nutrida grilla de artistas locales y regionales, con propuestas que abarcan danza, folklore, murga y música popular.

La organización cuenta con el acompañamiento del Municipio San Antonio y Emprotur, consolidando a la fiesta como una de las celebraciones más importantes del calendario cultural de la región.

Viernes 6 de marzo

La primera noche comenzará a las 21 con el siguiente cronograma:

21: Murga «Guarda que Vengo»

21:25: Ballet Amigos por la Danza

21:50: Gael Gutierre

22:25: Gualicho Ballet

22:50: Agrupación Martín Fierro

23:15: Chamameceros del Sur

00:20: La Hoja

Sábado 7 de marzo

La segunda jornada dará inicio a las 20:30 y tendrá como cierre un show central:

20:30: Escuela de Danzas Alcalá

20:55: Hernán Cuevas

21:20: Agrupación Saco Viejo

21:55: Máximo Gutierre

22:20: Mariela Migone

22:55: Tiana Chávez

23:40: Alta Dosis

00:30: Nene Malo

El reconocido dúo de cumbia será el encargado de cerrar la fiesta el sábado a las 00:30, con un repertorio que invita al público a bailar y despedir la edición 2026 a pura música.