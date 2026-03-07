Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: qué artistas tocan este sábado y domingo en Patagones

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica continúa este fin de semana. Foto: gentileza Municipalidad de Patagones.

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica entra en su recta final este fin de semana con dos jornadas cargadas de música y tradición en el predio ferroviario de Carmen de Patagones, con fuerte participación de artistas de la comarca junto a propuestas gastronómicas, artesanos y actividades para toda la familia.

Desde el miércoles, el evento reúne a miles de vecinos y visitantes de la comarca Viedma–Patagones, y continuará hasta este domingo con espectáculos folklóricos y chamameceros en el escenario mayor.

Según informó la Municipalidad de Patagones, el predio fue organizado con sectores diferenciados para espectáculos, gastronomía, artesanos e instituciones, con el objetivo de garantizar una circulación fluida, seguridad y comodidad para el público.

Además de los shows musicales, el evento cuenta con más de 120 puestos comerciales y una amplia oferta gastronómica que acompaña cada jornada.

El evento que une a Viedma y Patagones sigue hasta el domingo con shows en vivo. Foto: gentileza Municipalidad de Patagones.

Qué artistas quedan en la Fiesta de la Soberanía Patagónica

Sábado 7 – Noche de folklore

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Durante este sábado, la programación estará dedicada al folklore con la presentación de:

Los Maragatos

Danzas Enlazadas

Huella y Tradición

Roly Pérez

La Juntada

Alex Freidig

Lautaro Rojas

Domingo 8 – Folklore y chamamé

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

El cierre de la fiesta será el domingo con música tradicional y chamamé:

Banda de Música de la Policía de Río Negro

Las Faraonas

La Banda Folk

Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma)

Florencia Rupayan

Mitayo

Samponia Martínez

La Comarca Chamamecera

Cómo está organizado el predio

El plano oficial prevé una infraestructura preparada para recibir a miles de personas durante las cinco jornadas de fiesta. Entre los principales espacios se destacan:

126 puestos comerciales

55 puestos gastronómicos

11 espacios en el patio cervecero

9 matreros

Entre 65 y 67 artesanos locales

10 artesanos foráneos

18 instituciones

8 puestos de pochoclos

4 puestos de automotores

3 sectores de juegos

En total, sobre el escenario mayor se presentan 8 grupos de danza, 4 solistas y 21 bandas, con una fuerte presencia de artistas locales y regionales.