Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: qué artistas tocan este sábado y domingo en Patagones
Tras tres noches de espectáculos, la celebración encara su cierre con el folklore como protagonista y una gran convocatoria en el predio ferroviario de Patagones.
La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica entra en su recta final este fin de semana con dos jornadas cargadas de música y tradición en el predio ferroviario de Carmen de Patagones, con fuerte participación de artistas de la comarca junto a propuestas gastronómicas, artesanos y actividades para toda la familia.
Desde el miércoles, el evento reúne a miles de vecinos y visitantes de la comarca Viedma–Patagones, y continuará hasta este domingo con espectáculos folklóricos y chamameceros en el escenario mayor.
Según informó la Municipalidad de Patagones, el predio fue organizado con sectores diferenciados para espectáculos, gastronomía, artesanos e instituciones, con el objetivo de garantizar una circulación fluida, seguridad y comodidad para el público.
Además de los shows musicales, el evento cuenta con más de 120 puestos comerciales y una amplia oferta gastronómica que acompaña cada jornada.
Qué artistas quedan en la Fiesta de la Soberanía Patagónica
Sábado 7 – Noche de folklore
Escenario Mayor – Predio Ferrocarril
Durante este sábado, la programación estará dedicada al folklore con la presentación de:
- Los Maragatos
- Danzas Enlazadas
- Huella y Tradición
- Roly Pérez
- La Juntada
- Alex Freidig
- Lautaro Rojas
Domingo 8 – Folklore y chamamé
Escenario Mayor – Predio Ferrocarril
El cierre de la fiesta será el domingo con música tradicional y chamamé:
- Banda de Música de la Policía de Río Negro
- Las Faraonas
- La Banda Folk
- Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma)
- Florencia Rupayan
- Mitayo
- Samponia Martínez
- La Comarca Chamamecera
Cómo está organizado el predio
El plano oficial prevé una infraestructura preparada para recibir a miles de personas durante las cinco jornadas de fiesta. Entre los principales espacios se destacan:
- 126 puestos comerciales
- 55 puestos gastronómicos
- 11 espacios en el patio cervecero
- 9 matreros
- Entre 65 y 67 artesanos locales
- 10 artesanos foráneos
- 18 instituciones
- 8 puestos de pochoclos
- 4 puestos de automotores
- 3 sectores de juegos
En total, sobre el escenario mayor se presentan 8 grupos de danza, 4 solistas y 21 bandas, con una fuerte presencia de artistas locales y regionales.
