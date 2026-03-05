Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica 2026: este jueves la cumbia toma el escenario en Patagones

Vecinos de Viedma y Patagones disfrutan de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica. Foto: gentileza Municipalidad de Patagones.

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica 2026 ya se vive en la Comarca y este jueves transita su segunda jornada en el predio ferroviario de Carmen de Patagones, donde durante cinco días la música, la gastronomía y las tradiciones convocan a miles de vecinos de ambos lados del río.

Luego de la apertura del miércoles, el evento continúa con una noche dedicada a la cumbia en el escenario mayor, una de las propuestas más convocantes de la programación. La fiesta, que se extenderá hasta el domingo, reúne artistas locales y regionales y se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de la región.

Jueves 5 – Cumbia

Para este jueves 5 está prevista la presentación de seis propuestas musicales que animarán la noche.

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas:

Lucho Juárez.

Dancing Heart Crew.

Aclom.

Punto San Blas.

Nadia y La Diferencia.

Los Bárbaros.

En total, la fiesta reúne más de 120 puestos entre propuestas gastronómicas, comerciales y espacios institucionales, además de decenas de artesanos locales y regionales que forman parte de esta celebración que cada año convoca a miles de personas.