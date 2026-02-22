Fiesta Nacional de Playas Doradas 2026: qué artistas se presentan este domingo y cuáles son los horarios
La Fiesta Nacional de Playas Doradas 2026 celebra su décima edición y este domingo vive su jornada final con espectáculos desde la tarde y shows hasta la madrugada.
La X Fiesta Nacional de Playas Doradas transita este domingo su última jornada con una grilla cargada de música y espectáculos frente al mar, en el cierre de un fin de semana de celebración en el balneario de Playas Doradas.
La programación comenzó el viernes 20 y se extendió durante todo el fin de semana con música, danza y propuestas culturales frente al mar. Este domingo, la actividad arranca desde la tarde y se prolonga hasta la madrugada, con una grilla que combina artistas locales, academias y el show central de cierre.
Programación del domingo 22
La actividad comenzará a las 18 con DJ y animación y continuará de la siguiente manera:
- 18:30 – Movimiento Urbano C.M
- 19:00 – Norberto Correa
- 19:30 – Academia CMB
- 20:00 – La Rockola
- 20:30 – Kaya Dance
- 21:00 – Jennifer Castillo
- 21:30 – Movimiento Urbano A.G
- 22:00 – Apertura Ballet Oficial
- 22:30 – Los Duendes de la Peña
- 23:00 – Marcando Stylo
- 23:30 – Llokallas
- 00:30 – La Joda Cuartetera
- 01:15 – Ulises Bueno
El referente del cuarteto será el encargado de cerrar esta décima edición, que durante el fin de semana volvió a reunir a la comunidad y a visitantes en torno a la música y las actividades culturales en la costa rionegrina.
