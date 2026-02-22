Fiesta Nacional de Playas Doradas 2026: qué artistas se presentan este domingo y cuáles son los horarios

La X Fiesta Nacional de Playas Doradas transita este domingo su última jornada con una grilla cargada de música y espectáculos frente al mar, en el cierre de un fin de semana de celebración en el balneario de Playas Doradas.

La programación comenzó el viernes 20 y se extendió durante todo el fin de semana con música, danza y propuestas culturales frente al mar. Este domingo, la actividad arranca desde la tarde y se prolonga hasta la madrugada, con una grilla que combina artistas locales, academias y el show central de cierre.

Foto: gentileza Municipio de Sierra Grande.

Programación del domingo 22

La actividad comenzará a las 18 con DJ y animación y continuará de la siguiente manera:

18:30 – Movimiento Urbano C.M

19:00 – Norberto Correa

19:30 – Academia CMB

20:00 – La Rockola

20:30 – Kaya Dance

21:00 – Jennifer Castillo

21:30 – Movimiento Urbano A.G

22:00 – Apertura Ballet Oficial

22:30 – Los Duendes de la Peña

23:00 – Marcando Stylo

23:30 – Llokallas

00:30 – La Joda Cuartetera

01:15 – Ulises Bueno

El referente del cuarteto será el encargado de cerrar esta décima edición, que durante el fin de semana volvió a reunir a la comunidad y a visitantes en torno a la música y las actividades culturales en la costa rionegrina.