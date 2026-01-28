Las Grutas celebra sus 66 años: cómo estará el clima y cuál es el cronograma de actividades en la playa

A días de los festejos por el 66° aniversario de Las Grutas, el pronóstico trae una señal alentadora para quienes planean sumarse a las actividades al aire libre. La agenda prevista en la costa incluye caminata nocturna, propuestas recreativas y espectáculos, con condiciones que permitirán disfrutar cada jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones previstas entre el jueves y el fin de semana acompañarán las actividades recreativas, deportivas y culturales que tendrán lugar en distintos puntos de la villa balnearia, en el marco de una semana con importante movimiento de vecinos y turistas.

Qué se espera para el jueves por la noche

El jueves 29, jornada en la que está prevista una caminata nocturna por la costa, presentará una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 21, con baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Estas condiciones permitirán realizar sin inconvenientes el recorrido que partirá desde la 3ª Bajada y se extenderá hasta Piedras Coloradas, una propuesta que invita a disfrutar del paisaje costero en un horario poco habitual.

Viernes con altas temperaturas y sin lluvias, qué pasa el sábado

Para el viernes 30, día en el que se concentrarán la mayor parte de las actividades en la playa y los espectáculos, el pronóstico anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 23, y sin lluvias previstas.

El clima será propicio para las actividades recreativas y deportivas en la playa, la Fiesta de la Espuma, la música en la costa y el festejo central, que tendrá como punto de encuentro uno de los sectores más concurridos del balneario.

Las Grutas celebra sus 66 años. Foto: Marcelo Ochoa.

De acuerdo al SMN, el sábado 31 se espera una temperatura máxima de 31 grados, con probabilidad de precipitaciones baja a moderada. El pronóstico permitiría desarrollar con normalidad las actividades previstas bajo techo, como la entrega de reconocimientos del concurso fotográfico «Las Grutas en Postales«, en el Museo de la Tierra y el Mar.

Recomendaciones para disfrutar la jornada

Ante las temperaturas elevadas anunciadas, se recomienda a quienes participen de las actividades:

Usar protector solar y gorra.

y gorra. Mantener una buena hidratación durante toda la jornada.

durante toda la jornada. Optar por ropa liviana y cómoda para el día.

para el día. Llevar abrigo liviano para las actividades nocturnas.

Con actividades en la playa y caminata nocturna, así será el aniversario de Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

Aniversario de Las Grutas: cronograma de actividades

El viernes, las propuestas recreativas y deportivas se concentrarán en un escenario ubicado en la 4ª Bajada, con actividades a lo largo de toda la jornada.

La programación prevista es la siguiente:

10: circuito interno de tejo y newcom, segunda fecha.

13: actividades deportivas y recreativas en la playa.

14: inicio de las propuestas recreativas y deportivas organizadas.

17.30: Fiesta de la Espuma.

19: presentación musical de Cumbia Rocha.

Según explicó la delegada municipal de Las Grutas, Patricia Galdames, las actividades están pensadas para disfrutar en familia y al aire libre.

Ese mismo viernes, la 3ª Bajada será sede del festejo central por el 66° aniversario de Las Grutas, con un segundo escenario y una nutrida grilla artística.

Desde las 20, se podrá recorrer el paseo de artesanos y emprendedores, mientras que a las 20.30 se realizará el canto del cumpleaños y el corte de torta.