Aniversario de Las Grutas: agenda completa con actividades en, música en vivo y festejos por los 66 años

Música, actividades en la playa y una caminata nocturna por la costa forman parte de los festejos. Foto: Marcelo Ochoa.

Las Grutas se prepara para vivir dos jornadas de festejos por su 66° aniversario, con una agenda que combina actividades recreativas, deportivas y culturales a lo largo de la costa. Entre el jueves 29 y el viernes 30 de enero, vecinos y turistas podrán disfrutar de propuestas gratuitas pensadas para todas las edades, con la playa y las bajadas como escenarios centrales.

Las celebraciones tendrán como ejes principales la costa y las bajadas más concurridas, con dos escenarios y actividades distribuidas a lo largo de la jornada.

Las Grutas celebra su 66° aniversario con actividades gratuitas en distintos puntos de la costa.

Foto: Marcelo Ochoa.

Jueves 29: caminata nocturna por la costa

El jueves 29, a partir de las 22, se realizará una caminata nocturna por la costa. La convocatoria será en la 3ª Bajada, desde donde los participantes partirán con linternas hacia Piedras Coloradas, recorriendo el litoral marítimo.

Desde la organización informaron que la actividad contará con buenas condiciones climáticas, lo que permitirá desarrollar el recorrido con normalidad. Se recomienda asistir con ropa cómoda, abrigo y linterna.

Viernes 30: actividades en la playa

El viernes 30, las propuestas recreativas y deportivas se concentrarán en un escenario ubicado en la 4ª Bajada, con actividades a lo largo de toda la jornada.

La programación prevista es la siguiente:

10: circuito interno de tejo y newcom, segunda fecha.

circuito interno de tejo y newcom, segunda fecha. 13: actividades deportivas y recreativas en la playa.

actividades deportivas y recreativas en la playa. 14: inicio de las propuestas recreativas y deportivas organizadas.

inicio de las propuestas recreativas y deportivas organizadas. 17.30: Fiesta de la Espuma.

Fiesta de la Espuma. 19: presentación musical de Cumbia Rocha.

presentación musical de Cumbia Rocha.

Según explicó la delegada municipal de Las Grutas, Patricia Galdames, las actividades están pensadas para disfrutar en familia y al aire libre.

La costa será el escenario principal de los festejos por el aniversario de Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

Festejo central y escenario principal en la 3ª Bajada

Ese mismo viernes, la 3ª Bajada será sede del festejo central por el 66° aniversario de Las Grutas, con un segundo escenario y una nutrida grilla artística.

Desde las 20, se podrá recorrer el paseo de artesanos y emprendedores, mientras que a las 20.30 se realizará el canto del cumpleaños y el corte de torta.

Música, juegos y propuestas al aire libre formarán parte de la celebración en la playa. Foto: Marcelo Ochoa.

Luego se desarrollarán los espectáculos artísticos:

21: presentación de la Fundación Sol Naciente.

presentación de la Fundación Sol Naciente. 21.30: espectáculo de la Academia de Danzas Árabes Aisha.

espectáculo de la Academia de Danzas Árabes Aisha. 21.55: Música, Arte y Vida.

Música, Arte y Vida. 22.20: show de Los Grutynos.

show de Los Grutynos. 22.40: presentación de G.O.T.

presentación de G.O.T. 23.20: cierre con Banda Ilusión y gran baile popular.

Sábado 31: concurso de fotografía

Las actividades continuarán el sábado 31 de enero con la entrega de reconocimientos del concurso de fotografía «Las Grutas en Postales», organizado por el Museo de la Tierra y el Mar.

El encuentro se realizará en el Museo de la Tierra y el Mar – Galería Antares, ubicado en la 1ª Bajada, y permitirá poner en valor distintas miradas sobre los paisajes y la identidad local.