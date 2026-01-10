Verano seguro: Neuquén despliega 163 guardavidas para custodiar cinco balnearios y el Paseo Costero

El operativo en Neuquén capital cuenta con 163 guardavidas distribuidos en los cinco balnearios habilitados y en distintos sectores de la costa. (Foto: archivo Cecilia Maletti)

Con las altas temperaturas de enero impulsando a miles de vecinos hacia la costa, la municipalidad de Neuquén consolidó su operativo de seguridad balnearia. El dispositivo cuenta con 163 guardavidas que custodian los cinco balnearios habilitados y los distintos sectores recreativos a lo largo de los 32 kilómetros de Paseo Costero.

El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó que el esquema de seguridad incluye no solo el recurso humano en la playa, sino también un dispositivo náutico con motos de agua, cuatriciclos y embarcaciones semirrígidas para reforzar la vigilancia dentro del agua.

Además, los balnearios funcionan como espacios cardioprotegidos, con sistema de emergencias propio y postas policiales.

Cuáles son los balnearios habilitados en Neuquén

El servicio de seguridad se organiza en dos turnos para garantizar cobertura plena de 10 a 21 horas.

Las zonas habilitadas para bañarse son cinco:

Balneario Valentina Balneario Gatica Balneario Río Grande Balneario Albino Cotro Balneario Solalique .

Los puestos de control están distribuidos cada 100 metros a lo largo de la costa, conformados por duplas de guardavidas.

Piden precaución: «El caudal del río creció»

El director del Operativo Balneario, Gabriel Rambado, lanzó una advertencia importante para los bañistas: el río Limay presentó un crecimiento en su caudal durante los últimos días.

Por este motivo, las autoridades solicitaron extremar los cuidados. «Es fundamental acercarse siempre a los puestos de guardavidas antes de ingresar al agua o realizar actividades náuticas para consultar las zonas seguras y la profundidad de cada sector», explicó Rambado, enfatizando la prevención para evitar incidentes.

El operativo se complementa con el uso gratuito de la infraestructura pública (parrillas, sanitarios y estacionamientos), buscando que el disfrute del verano sea seguro y accesible para todos.