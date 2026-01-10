Calor e inestabilidad: así estará el tiempo este sábado en Río Negro y Neuquén

El sábado se presentará con temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad en gran parte de Río Negro y Neuquén. En el Alto Valle, el termómetro alcanzará los 36 grados, con la probabilidad de algunas inestabilidades hacia la tarde, en una jornada marcada por el calor intenso. Los detalles.

Jornada sofocante y con posibles tormentas en Río Negro y Neuquén

En la costa rionegrina el panorama será similar, con una máxima que podría llegar a los 37 grados y la presencia de posibles tormentas, lo que incrementa la sensación de tiempo pesado. Para el sur de Río Negro también se prevén condiciones inestables, aunque con temperaturas algo más moderadas, que rondarán los 30 grados.

La cordillera mostrará un escenario distinto, con cielo mayormente cubierto y una máxima estimada en 25 grados, ofreciendo un alivio frente a las altas temperaturas que dominarán en las zonas de valle y costa.

En el centro de Neuquén se espera un día parcialmente nublado, con una máxima de 32 grados, mientras que en el norte neuquino la jornada será mayormente despejada, con temperaturas que alcanzarán los30 grados.