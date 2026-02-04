Descubrí Las Grutas este verano 2026: los imperdibles de febrero con carnaval, baile y música en vivo

Este verano, Las Grutas se llena de ritmo, música y colores frente al mar. Durante febrero, vecinos y turistas podrán disfrutar de noches de baile, tango, salsa, folklore y música en vivo, combinadas con la celebración del carnaval, todo en un ambiente al aire libre frente a la Tercera Bajada.

La pista de baile «La Cara de la Luna» y el escenario del carnaval se convierten en puntos de encuentro donde la música, el arte y la gastronomía se combinan para ofrecer una experiencia cultural completa. Todas las actividades son a la gorra, y se recomienda llevar reposera para disfrutar cómodamente de los shows bajo la luna.

Destacados de la semana:

Jueves 5 y domingo 8: Bachata, salsa y más a las 21, a cargo de @patrymake29.

Bachata, salsa y más a las 21, a cargo de @patrymake29. Viernes 6 y sábado 7: Tango y algo más a las 21, organizado por @lacaradelalunatango.

Tango y algo más a las 21, organizado por @lacaradelalunatango. Lunes 9 y miércoles 11: Folclore a las 19, con @fundacionpatagonicasolnaciente.

Folclore a las 19, con @fundacionpatagonicasolnaciente. Martes 10: Música en vivo a cargo de @gabysolariok.

Música en vivo a cargo de @gabysolariok. Jueves 12 al miércoles 18: Una combinación de tango, ritmos urbanos y folklore para cerrar la semana con distintos estilos y propuestas culturales.

Cada encuentro invita a vecinos y visitantes a bailar, disfrutar y compartir en un espacio que se consolida como punto de referencia cultural del verano en Las Grutas.

Carnaval frente al mar – 14 al 16 de febrero

Durante tres noches, Las Grutas celebrará el carnaval con shows en vivo, comparsas, DJs y un paseo gastronómico y de artesanos frente al mar. La entrada es libre y gratuita.

Sábado 14 – apertura del carnaval

20:30 – DJ Charly Moron

21:00 – Dúo De Pura Zurda

22:00 – Chamameceros del Sur

23:00 – La Hoja

00:00 – De La Calle

Domingo 15 – protagonismo local y fiesta retro

20:30 – DJ Charly Moron

21:20 – Comparsa Ashle

22:00 – Alta Dosis

23:00 – Retro Maniacos

01:00 – Los Dragones

Lunes 16 – DJ, rock y baile popular

20:30 – DJ Charly Moron

21:00 – Pez Diablo

22:00 – Pulso Sur

23:00 – Sandoband

00:00 – Sensura

Paseo gastronómico y feria de artesanos

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un sector especialmente preparado con:

Paseo gastronómico frente al mar con distintos rubros de comida.

Cerveceros artesanales.

Feria de artesanos y emprendedores locales.

Cada noche, Las Grutas se transforma en un escenario frente al mar, donde la música, el baile y la gastronomía se mezclan con la brisa marina y la luz de la luna.