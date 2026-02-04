Descubrí Las Grutas este verano 2026: los imperdibles de febrero con carnaval, baile y música en vivo
Febrero trae a Las Grutas una agenda cultural variada, donde cada jornada ofrece música, baile y espectáculos frente al mar.
Este verano, Las Grutas se llena de ritmo, música y colores frente al mar. Durante febrero, vecinos y turistas podrán disfrutar de noches de baile, tango, salsa, folklore y música en vivo, combinadas con la celebración del carnaval, todo en un ambiente al aire libre frente a la Tercera Bajada.
La pista de baile «La Cara de la Luna» y el escenario del carnaval se convierten en puntos de encuentro donde la música, el arte y la gastronomía se combinan para ofrecer una experiencia cultural completa. Todas las actividades son a la gorra, y se recomienda llevar reposera para disfrutar cómodamente de los shows bajo la luna.
Destacados de la semana:
- Jueves 5 y domingo 8: Bachata, salsa y más a las 21, a cargo de @patrymake29.
- Viernes 6 y sábado 7: Tango y algo más a las 21, organizado por @lacaradelalunatango.
- Lunes 9 y miércoles 11: Folclore a las 19, con @fundacionpatagonicasolnaciente.
- Martes 10: Música en vivo a cargo de @gabysolariok.
- Jueves 12 al miércoles 18: Una combinación de tango, ritmos urbanos y folklore para cerrar la semana con distintos estilos y propuestas culturales.
Cada encuentro invita a vecinos y visitantes a bailar, disfrutar y compartir en un espacio que se consolida como punto de referencia cultural del verano en Las Grutas.
Carnaval frente al mar – 14 al 16 de febrero
Durante tres noches, Las Grutas celebrará el carnaval con shows en vivo, comparsas, DJs y un paseo gastronómico y de artesanos frente al mar. La entrada es libre y gratuita.
Sábado 14 – apertura del carnaval
- 20:30 – DJ Charly Moron
- 21:00 – Dúo De Pura Zurda
- 22:00 – Chamameceros del Sur
- 23:00 – La Hoja
- 00:00 – De La Calle
Domingo 15 – protagonismo local y fiesta retro
- 20:30 – DJ Charly Moron
- 21:20 – Comparsa Ashle
- 22:00 – Alta Dosis
- 23:00 – Retro Maniacos
- 01:00 – Los Dragones
Lunes 16 – DJ, rock y baile popular
- 20:30 – DJ Charly Moron
- 21:00 – Pez Diablo
- 22:00 – Pulso Sur
- 23:00 – Sandoband
- 00:00 – Sensura
Paseo gastronómico y feria de artesanos
Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un sector especialmente preparado con:
- Paseo gastronómico frente al mar con distintos rubros de comida.
- Cerveceros artesanales.
- Feria de artesanos y emprendedores locales.
Cada noche, Las Grutas se transforma en un escenario frente al mar, donde la música, el baile y la gastronomía se mezclan con la brisa marina y la luz de la luna.
Comentarios