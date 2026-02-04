SUSCRIBITE Diario papel
Verano

Descubrí Las Grutas este verano 2026: los imperdibles de febrero con carnaval, baile y música en vivo

Febrero trae a Las Grutas una agenda cultural variada, donde cada jornada ofrece música, baile y espectáculos frente al mar.

Redacción

Por Redacción

Verano 2026 en Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

Verano 2026 en Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

Este verano, Las Grutas se llena de ritmo, música y colores frente al mar. Durante febrero, vecinos y turistas podrán disfrutar de noches de baile, tango, salsa, folklore y música en vivo, combinadas con la celebración del carnaval, todo en un ambiente al aire libre frente a la Tercera Bajada.

La pista de baile «La Cara de la Luna» y el escenario del carnaval se convierten en puntos de encuentro donde la música, el arte y la gastronomía se combinan para ofrecer una experiencia cultural completa. Todas las actividades son a la gorra, y se recomienda llevar reposera para disfrutar cómodamente de los shows bajo la luna.

Destacados de la semana:

  • Jueves 5 y domingo 8: Bachata, salsa y más a las 21, a cargo de @patrymake29.
  • Viernes 6 y sábado 7: Tango y algo más a las 21, organizado por @lacaradelalunatango.
  • Lunes 9 y miércoles 11: Folclore a las 19, con @fundacionpatagonicasolnaciente.
  • Martes 10: Música en vivo a cargo de @gabysolariok.
  • Jueves 12 al miércoles 18: Una combinación de tango, ritmos urbanos y folklore para cerrar la semana con distintos estilos y propuestas culturales.

Cada encuentro invita a vecinos y visitantes a bailar, disfrutar y compartir en un espacio que se consolida como punto de referencia cultural del verano en Las Grutas.

Carnaval frente al mar – 14 al 16 de febrero

Durante tres noches, Las Grutas celebrará el carnaval con shows en vivo, comparsas, DJs y un paseo gastronómico y de artesanos frente al mar. La entrada es libre y gratuita.

Sábado 14 – apertura del carnaval

  • 20:30 – DJ Charly Moron
  • 21:00 – Dúo De Pura Zurda
  • 22:00 – Chamameceros del Sur
  • 23:00 – La Hoja
  • 00:00 – De La Calle

Domingo 15 – protagonismo local y fiesta retro

  • 20:30 – DJ Charly Moron
  • 21:20 – Comparsa Ashle
  • 22:00 – Alta Dosis
  • 23:00 – Retro Maniacos
  • 01:00 – Los Dragones

Lunes 16 – DJ, rock y baile popular

  • 20:30 – DJ Charly Moron
  • 21:00 – Pez Diablo
  • 22:00 – Pulso Sur
  • 23:00 – Sandoband
  • 00:00 – Sensura

Paseo gastronómico y feria de artesanos
Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un sector especialmente preparado con:

  • Paseo gastronómico frente al mar con distintos rubros de comida.
  • Cerveceros artesanales.
  • Feria de artesanos y emprendedores locales.

Cada noche, Las Grutas se transforma en un escenario frente al mar, donde la música, el baile y la gastronomía se mezclan con la brisa marina y la luz de la luna.


Temas

Las Grutas

Río Negro

Este verano, Las Grutas se llena de ritmo, música y colores frente al mar. Durante febrero, vecinos y turistas podrán disfrutar de noches de baile, tango, salsa, folklore y música en vivo, combinadas con la celebración del carnaval, todo en un ambiente al aire libre frente a la Tercera Bajada.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios