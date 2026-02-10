Yoga sobre el agua, la experiencia que se distingue en Bariloche

“La idea del yoga SUP surge junto con Patagonia SUP, que es una escuela de Stand Up Paddle. Lo pensamos con la proyección de unir dos disciplinas: el Stand Up Paddle y el yoga. El Stan Up Paddle te permite disfrutar del lago de una manera distinta, tener una conexión con el agua y también con poder trasladarte incluso a playitas y lugares más escondidos que no se llega desde tierra, sino solo por el agua. Y el yoga es una disciplina que permite conectar con la profundidad de la naturaleza, con el lado espiritual, con la respiración como herramienta para situarnos en el aquí y en el ahora, y con lo corporal”, contó a Diario RÍO NEGRO Daniela Patricia Ramírez Bentancur, profesora de yoga.

Pero, claro el yoga sobre tablas de Stand Up Paddle es una actividad desafiante, pues hay que saber combinar lo inestable de hacer una actividad sobre el agua, con posturas que implican concentración, precisión y equilibrio. Por eso, antes de comenzar la clase a los participantes se les hace un repaso de cómo situarse sobre la tabla, cómo ubicar la línea media para equilibrar su peso, cómo sentarse, cómo ubicarse si quiere estar de pie. También un racconto de las técnicas y herramientas de seguridad. Quienes quieran, incluso, puede usar un traje de neoprene y salvavidas.

Otro de los desafíos de la clase es mantener todas las tablas unidas y que no se dispersen por el agua. “Contamos con una “estrella” que es como un mandala que también se infla, como las tablas, y que tiene un ancla que nos sostiene en un solo lugar y nos da mucha estabilidad. A esa estrella se atan las ocho tablas alrededor”, explicó la profesora de yoga.

Esta disciplina combina el Stand Up Paddle con el yoga. Foto: Gentileza

Estar en el medio del lago, con la naturaleza al rededor, en relajación y estiramiento es una experiencia renovadora. Una vivencia completamente diferente a otras: “Yo siento que el aporte que da practicar yoga sobre el agua es, primero que todo, la conexión. O sea, al estar rodeado de tanta naturaleza y del movimiento fluido del lago, permite que se sincronicen todos nuestros líquidos, entramos en una unidad y se genera una sensación de calma en el cuerpo. Y en efecto, hacer la práctica contemplando ese paisaje, nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Es una práctica con una meditación en movimiento que requiere que tengas una atención plena en eso, porque si te distraes vas a caerte al lago. Además lo bueno del yoga SUP es que te hace mover el cuerpo pero sin impacto. Es como un movimiento más suave y más coordinado para precisamente poder mantener la estabilidad en la tabla”.

En Bariloche ésta práctica se hace en el Mercat del Cirse, en Bustillo kilómetro 14,500 y no requiere experiencia previa. Allí que está todo preparado para una experiencia inolvidable: agua cristalina, césped, gastronomía y paisajes bellísimos. Para más información se puede consultar a @patagonia_sup o a @sagrayoga