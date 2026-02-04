¿Libros en la arena? En Las Grutas, leer también es parte del verano

En la playa se puede tomar sol, compartir mates, comprar churros, barrenar. Y también hacer eso que quisiste todo el año y no tuviste tiempo: leer.

Pero, lo cierto es que el agua de mar, la arena y el sol pueden dañar la tapa y las hojas del libro. Pero, en Las Grutas, Adrián el librero, encontró la solución: vender libros usados.

Ya no importa cuidar de manera meticulosa la tapa, ni las hojas. De lo que se trata es de tener garantizada la experiencia de sentarse en la reposera, debajo de la sombrilla y de zambullirse en una buena historia.

Adrián es de Carmen de Patagones y esta haciendo temporada en Las Grutas. “Estoy con mi puestito ambulante de venta y canje de libros usados. Y también con un equipito de música, un micrófono para hacer karaoke, rap y poesía”, contó a Diario RÍO NEGRO.

La propuesta es revisar y encontrar el indicado. Foto: Luciano Cutrera

Su puesto tiene una particularidad: se puede comprar, pero también se puede canjear libros.

“Están en venta, pero está también la opción de venir con libros y que todo salga menos. O nada. A veces compro, a veces presto, a veces regalo”, dijo.

El rango de precios de los libros va de $8.000 a $25.000 pero también hay promociones de 2X$10.000.