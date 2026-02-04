El plan inesperado del verano: flotadas para solas y solos en Neuquén

La flotada de solos y solas será el el viernes 7 de febrero. Foto: Gentileza Quimey SUP Neuquén

“La propuesta surgió con la idea de ofrecer una alternativa diferente a lo que habitualmente hacemos”, contó Gabriel Rivera titular de Quimey SUP, prestador turístico habilitado. La invitación es atractiva, simple y profunda: enamorarse, hacerse amigos nuevos, conectarse con otros realizando una flotada por el río Limay. “Le llamamos flotada para solos y solas”, sumó.

“La idea es propiciar el ambiente de naturaleza, de una parada en una isla, con una mesa excelentemente preparada, con algunas lucecitas, en el ocaso del día. Ahí compartir un snack y hacer un brindis para generar un ambiente para que las personas se conozcan y de ahí bueno, si se da la posibilidad, generar vínculos. El amor obviamente está presente, ojalá nazca. Pero, en principio la idea es propiciar la creación de vínculos en todas sus formas”, explicó Gabriel Rivera.

Quimey SUP Neuquén propone una tarde de verano diferente. Foto: gentileza Quimey SUP Neuquén

La travesía será el sábado 7 de febrero y durará entre dos y dos horas y media. El punto de encuentro es el balneario de Plottier. Ahí la gente llega y deja su vehículo. Desde allí se suben al transporte de Quimey SUP, que por un camino costero los lleva río arriba, cerca de la zona de China Muerta.

Ahí inicia la flotada en gomones de rafting y en BIG SUP (tablas gigantes para 8 personas) y termina justamente en el punto de encuentro. “Nosotros nos hacemos cargo de la logística, está incluido el transporte y también el snack con el brindis”, dijo.

Podrán sumarse a la actividad 26 personas. Para quienes estén interesados pueden conseguir más información escribiendo al 299 4221202 o a @quimeysup_neuquen en Instagram.

Gabriel Rivera, por último adelantó que ésta misma flotada se realizará durante febrero en San Martín de los Andes.