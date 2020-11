Venado Tuerto

Cada día que pasa, además de haberlo perdido o mejor dicho que me lo han robado, comprendo menos a los políticos argentinos. Es posible que muchos de ellos hayan vivido una primera infancia y la primera madurez en forma muy precaria, hasta casi miserable. Pero de ahí a robar descaradamente y luego usar al poder para evitar ser juzgado/a, hay un gran trecho.



Hoy, vía la pandemia, nos dicen que lo único que desean es cuidarnos. ¿Cuidarnos? Pobrecitos. Están más estupidizados. Tengo 4 “by pass”, pasé por un ACV y cuando pido un electro, al no tener síntomas de estar lista para pasar al otro mundo, me lo niegan. ¿Así nos cuidan? Bueno, deberé desembolsar y pagar lo que me negaron. Treinta años aportando para que luego, ellos decidan cuánto voy a cobrar.



He depositado pesos m/n, Ley 18188, he bancado las tremendas devaluaciones, pero jamás he hecho como un ex presidente que protegió sus dineros (de la provincia), llevándolos al exterior. Hace un tiempo, su mujer fue a revisar si estaban todavía allá. Y todo pagado por nosotros con cargo a los impuestos. No tienen vergüenza ni rostro. Y siguen cobrando fortunas por hacer nada.



Y los jubilados, ¿qué? 18.000 por haber trabajado en “blanco” y que unos atorrantes se lleven no menos de 272.000.



Nos roban, pero nos protegen, así nos morimos antes y la culpa es del virus y no de ellos. ¡Hipócritas!

Sabrina E. Campbell

DNI 13.298.343