Vernice está enfocado en Tokio 2021

Agustín Vernice, único argentino clasificado en canoaje para Tokio 2020, volvió al agua con su kayak en Olavarría después de casi tres meses y aseguró que el deseo de participar por primera vez en los Juegos Olímpicos "aumentó" con la pandemia y la consecuente postergación del evento para el año próximo.

"Los Juegos van a ser inolvidables. Me estoy preparando con mucha determinación y con muchas ganas de estar en la mejor forma. Es una experiencia única que vengo esperando hace muchísimo", afirmó Vernice.

El destacado palista aseguró que "como los Juegos se aplazaron por la pandemia, los espero con más expectativas. El deseo de participar en Tokio y tener una buena participación es mñas grande", contó Vernice.

Al palista no lo detuvo ni el frío en Olavarría ni la mugre del arroyo Tapalqué de la ciudad, donde esta semana comenzó a entrenarse después de recibir la autorización del Gobierno nacional para deportistas olímpicos y el aval de la Municipalidad local.

Verinice hizo un descargo en redes sociales. "No porque no pueda entrenar, sino porque me preocupa la contaminación y el futuro del arroyo si seguimos por este camino", aclaró el doble medallista de oro panamericano en los Juegos de Lima 2019.

"Para los que no saben, la mugre que se tira en la calle termina acá. Es lamentable tanta desidia y tan poco sentido de pertenencia por nuestro lugar. ¿Cuándo vamos a tomar conciencia de que todos somos responsables de cuidar nuestra ciudad para las futuras generaciones?", posteó Vernice, con fotos de la basura acumulada en el agua.

Acerca de su regreso a las prácticas en el arroyo, comentó que "esta vuelta me dejó sensaciones ambiguas. Si bien estuve muchos días lejos del agua, me mantuve entrenando en casa en el simulador (el ergómetro). En ese sentido, estoy favorecido. Pero el rendimiento y la velocidad a la que voy en el kayak todavía no es muy buena porque la adaptación al agua lleva un tiempo bastante largo".

"El deporte es muy técnico y necesitás de mucha coordinación y explosividad para poder ir rápido en el kayak. No sé cuánto me va a tomar", agregó Vernice, quien de chico jugó al rugby en el Club Estudiantes de Olavarría. A los 12 años, se alquilaba un kayak con la plata que su mamá le daba para merendar en el club y le gustó tanto el canotaje que terminó cambiando de deporte.

En cuarentena desde el pasado 18 de marzo en Olavarría, Vernice comentó que por las bajas temperaturas que hayen la ciudad va "una o dos veces por día al agua para no pasar más frío". El especialista en K1 1000, que en condiciones normales se entrena buena parte del año en Nordelta, podría cambiar de locación en cuanto la pandemia lo permita.

Vernice empezó a entrenar en Olavarrìa. Gentileza.

"La situación no es sencilla porque hay que prever muchas cosas, pero la idea es ir a Posadas, donde me entrené en 2017 y 2018, o a otro lugar del Norte donde haya altura y buen clima. La ventaja que tiene mi deporte es que, al ser individual, no necesito estar en contacto con nadie para practicarlo", admitió.

Vernice, campeón mundial Sub 23 en 2017 en Rumania, explicó que "con buena temperatura podés hacer más sesiones más cortas buscando calidad". El palista sostuvo que "a pesar de todo, mi plan de entrenamientos se respetó como si el año de competencia se hubiese realizado. En lugar de en el agua lo hice en el simulador y eso trae algunos cambios pero menores, la estructura la mantuve".