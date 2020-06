Buenos Aires

No entraré en los aspectos legales del tema porque ya los abogados opinaron en cuanto que la única habilitada para intervenir a una empresa en concurso preventivo de acreedores es la Justicia, encarnada en el juez comercial Fabián Lorenzini; a pedido de cualquiera de los interesados: los administradores, los síndicos o algún acreedor. Pero sí en cuanto a las falacias que esgrime el Poder Ejecutivo Nacional para impulsar una expropiación de la empresa. Mencionar una “soberanía alimentaria” en un país que produce alimentos para mas de 400 MM de personas. Mencionar que se necesita una empresa “testigo”, ¿para qué? ¿para los precios?

Esperan que del mercado de Chicago llamen todos los días a Vicentin para preguntar cuál debe ser el precio de los granos. Dar a YPF Agro el manejo de esa empresa con sus idas y vueltas de privatizaciones, venta de parte de las acciones a pagar con los dividendos que las mismas originaran, la expropiación y lo que le costó a todo el pueblo argentino ese acto incoherente, hacen que no sea la mejor solución para Vicentin.

Nunca una empresa administrada por el Estado argentino funcionó bien. En nuestro país, lo que es del Estado no es de nadie y es de todos los que se aprovechan de esa circunstancia. Por otra parte hay, en el orden nacional, empresas que conocen el negocio de producción, acopio e industrialización de granos donde el Estado ya tiene participación accionaria y miembros en sus directorios. Me refiero a empresas, y no creo equivocarme, como Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y alguna más que garantizarían la eficiencia necesaria y la estabilidad laboral. Y no le tengamos miedo a las empresas extranjeras multinacionales.

Como nos dijo, en un congreso de un instituto hace muchos años atrás, un sindicalista cuyo hijo fue Ministro de Trabajo, a mi pregunta de qué pensaba de las empresas privadas, contestó: las empresas privadas, y sobre todo las multinacionales, son como el sol, hay que cuidarse de que no nos queme, pero quiera Dios que el sol exista siempre.



José Brunetta

DNI 4.180.958