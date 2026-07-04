Tres personas fueron hospitalizadas tras chocar contra el guardarraíl sobre Ruta 22 en Chichinales

Tres personas de Villa Regina resultaron heridas este viernes por la noche luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del sector conocido como el Kartódromo, en cercanías de Chichinales.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:10 y al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un único vehículo involucrado: un automóvil Volkswagen Gol de color gris, conducido por un joven de 20 años, quien viajaba acompañado por otros dos jóvenes de 26 y 20 años, todos domiciliados en la ciudad de Villa Regina.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el automóvil circulaba en sentido este-oeste, desde General Enrique Godoy hacia Villa Regina, cuando por causas que aún se investigan el conductor perdió el control e impactó contra el guardarraíl central de la Ruta Nacional 22.

Posteriormente arribó una ambulancia del hospital de Villa Regina que procedió al traslado de los tres ocupantes hacia el centro de salud reginense para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de los jóvenes ni sus identidades.

Por disposición del jefe de la Zona II de la Policía de Río Negro, comisario inspector Néstor Fabián Montero, se dio intervención al Gabinete de Criminalística de Villa Regina, a cargo de la sargento Natalí Carrizo, para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.