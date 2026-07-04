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Sociedad

Localizaron a la menor que era intensamente buscada en Villa Regina

Ante alguna situación similar comunicarse con el 911 RN Emergencias, con la Fiscalía al (0298) 4231271 o con la unidad policial más cercana.

Redacción

Por Redacción

Ministerio Público Fiscal.

Ministerio Público Fiscal.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una adolescente de 16 años que se retiró de su domicilio sin informar hacia dónde se dirigía.

Según la descripción difundida por el MPF, la joven fue hallada en buen estado de salud.

Ante una situación similar, comunicarse con el 911 RN Emergencias, con la Fiscalía al (0298) 4231271 o con la unidad policial más cercana.


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La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una adolescente de 16 años que se retiró de su domicilio sin informar hacia dónde se dirigía.

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