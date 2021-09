Vidal: «Hay que frenar el quórum propio del kirchnerismo y tener la presidencia de Diputados»

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad, María Eugenia Vidal, llamó hoy a los militantes de su espacio a "convencer a los que no fueron a votar que ahora vayan" en las generales del 14 de noviembre, y sostuvo que el objetivo debe ser "frenar el quórum automático del kirchnerismo y tener la presidencia de Diputados".

"Hay que lograr un bloque de 120 diputados (de Juntos por el Cambio) ", remarcó la dirigente, quien exhortó a "convencer a los conocidos que vayan a votar y que Juntos por el Cambio es la única alternativa real al kirchnerismo en la Argentina".

Al respecto, Vidal llamó a "frenar el quórum automático del kirchnerismo en Diputados y el Senado y tener la presidencia de la cámara de Diputados" y señaló que "ninguna otra fuerza lo puede lograr en el Congreso".

"Si tenés un chat de mamis y a veces se discute de política, convenzan a las que no están convencidas; en el grupo de Whatsapp del consorcio hacelo también. En todas partes donde tenés gente cerca que te conoce andá a convencer a los que no fueron a votar, porque esta no es una elección legislativa más", planteó al encabezar una trasmisión por el canal de Twicht del PRO.

"Somos 9 millones los que queremos una Argentina distinta (en referencia a los votos que obtuvo Juntos por el Cambio en las PASO) y queremos que empiece ya y no dentro de dos años", dijo en referencia a las elecciones presidenciales de 2023.

Y agregó: "Queremos que empiece ya, frenando estas locuras y disparates, como que los chicos no vayan a las escuelas o los comerciantes cierren sus persianas".